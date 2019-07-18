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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Muhammed Ali Temel: “Başarının konuşulduğu bir sezon olsun” İzle

Muhammed Ali Temel: “Başarının konuşulduğu bir sezon olsun” İzle

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Temel'in açıklamaları

- İSTANBUL

Fikstür Çekim Allah 


- Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Temel, fikstürü değerlendirdi. Temel, fikstür çekiminin bitiminin ardından yaptığı açıklamada başarıların konuşulduğu bir sezon olması temennisinde bulundu. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan fikstür çekiminin ardından açıklamada bulunan Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Temel, hayırlı olsun diyerek sözlerine başlarken, “2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nun ülkemiz için, Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum. Centilmenlik içinde, futbolun ve başarının konuşulduğu bir sezon olmasını diliyorum. İnşallah ülke futbolumuz hem Milli Takım hem de Avrupa kupalarında istediğimiz başarılarla geçecektir” ifadelerini kullandı.
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