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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Mucuk sineğinden dolayı sahaya maske ile çıktılar Haberi

Mucuk sineğinden dolayı sahaya maske ile çıktılar Haberi

Yüzlerinde maske ile futbolcular sahada

Boğulma Tehlikesi Futbol Sahası Amatör Cep Telefonu Rektör 

-Maskeli futbolcular sahaya çıkıyor
-Hakem ve futbolcular arasında geçen diyalog
-Resul Özdil ile röp
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-NOT : Kulüpten servis ettiler. Yatay çekim cep telefonu görüntüsü
-ULAŞIM: İKİ parça video klip kafeden geçildi

- - Osmaniye'de mucuk sineği amatör futbolcuların kabusu oldu OSMANİYE

- Osmaniye'de amatör futbol ligi takımlarının maçlarını oynadığı Cevdetiye beldesindeki sahasda bulunan mucuk sineği futbolcuların kabusu oldu. Cevdetiye beldesinde her hafta ortalama 10 maç oynanan futbol sahasındaki mucuk sineği futbolcuların kabusu haline geldi. Bu hafta Endüstri Meslek Lisesi-Zorkun Spor ve Osmaniye Idman Yurdu -Kadirli İdman Yurdu arasında oynanan futbol karşılaşmasına futbolcular yüzlerinde maske ile sahaya çıktı. Yapılan seremoninin ardından hakem o şekilde maçın yapılamayacağını belirterek, futbolculardan maskelerini çıkarmalarını istedi. Geçtiğimiz hafta oynanan maçta kalecinin yuttuğu mucuk sineğinden dolayı boğulma tehlikesi geçirdiğini ve ölümden döndüğünü belirten Zorkun Spor Teknik Direktörü Resul Özdil yetkililerden bu duruma çözüm bulmalarını istedi. Özdil, "Bu sahada her hafta 10 maç oynanıyor. Komplekste iki saha var. Normal sinekten daha küçük olan mucuk sineği öbek öbek saha içerisinde milyonlarca var. Artık ne biz ne futbolcular bu duruma dayanamaz olduk. Sürekli sinek yutuyoruz. Yetkililere soruyoruz burayı zehirliyoruz diyorlar. Tamam ama zehirlediginiz halde bu sinek bitmiyor. Çözüm noktasında artık sonuç bekliyoruz"şeklinde konuştu.

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