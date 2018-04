Muammer Saka: “BAL Ligi statüsünün değişmesi gerekiyor” Haberi

- Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) uygulanan play-off sisteminin kulüplere zarar verdiğini söyleyen Alibeyköyspor Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Saka, “Burada 12 grup var. Her grup yaklaşık 24-26 maç oynuyor. Bu yapılan maçlar neticesinde şampiyon olan takımlar bir üst lig olan 3. Lig’e direkt çıkamıyorlar. Türkiye’de uygulanan bu statü dünyada örneği görülmemiş bir hadisedir” dedi.

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) yer alan 12 gruptaki takımlar sezon boyunca zorlu bir periyottan geçmekte ve bunun neticesinde de lider olan takım şampiyonluğa ulaşıyor. Ancak BAL Ligi’nde uygulanan statü gereği şampiyon takım direkt olarak bir üst lige çıkamıyor. 12 grubun 12 şampiyonu kendi aralarında play-off mücadeleleri oynadıktan sonra 9 ekip TFF 3. Lig’e çıkarken, 3 takım ise tekrar aynı ligde mücadele etmek zorunda kalıyor. Bölgesel Amatör Lig kulüplerinin tepkisini çeken bu uygulama hakkında bir açıklama da Alibeyköyspor Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Saka’dan geldi. İHA’ya konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Saka, söz konusu statünün bir an önce değişmesi gerektiğine dikkat çekti. “TFF’nin sağlıklı bir karar vereceğine inanıyorum” İlerleyen günlerde diğer kulüp başkanlarıyla birlikte konuyla alakalı bir deklarasyon yayınlaaycaklarını dile getiren Muammer Saka, “Türkiye’de son yıllarda statü gereği Bölgesel Amatör Lig (BAL) diye bir lig kuruldu. Burada da 12 grup var. Her grup yaklaşık 24-26 maç oynuyor. Bu yapılan maçlar neticesinde şampiyon olan takımlar bir üst lig olan 3. Lig’e direkt çıkamıyorlar. Türkiye’de uygulanan bu statü dünyada örneği görülmemiş bir hadisedir. Biz bu statünün değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de yaklaşık BAL Ligi’nde mücadele veren yaklaşık kulüp başkanı arkadaşımız da bizimle aynı düşüncede. Önümüzdeki günlerde de bununla ilgili bir deklarasyon yayınlayacağız. Bir takım eğer 26 maç oynayıp şampiyon oluyorsa o takımın direkt bir üst lige çıkması lazım. Türkiye’de oynanan sistemde ise 12 takım aralarında play-off oynuyor ve 9 takım 3. Lig’e çıkıyor. 3 takım ise tekrar kendi oynadığı lige geri dönüyor. Bu futbolcu psikolojisi ve seyirci açısından çok sakıncalı bir durum. Arada oynanan bu play-off maçları da futbolda fanatizmi körüklüyor. Çok büyük olaylara sahne oluyor. Büyük yıkım ve travmalara sebep oluyor. Bu sezon da dahil olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) bunun giderilmesini istiyoruz. Bunun değiştirilmesinin de hiçbir zararı olmaz. Çünkü 3. Lig 18 takım yerine 19 takımla oynayacak. Bugün Avrupa’da 24 takıma kadar gruplar var. Türkiye’de 20 takım çok normal bir durum. Biz bir an önce TFF’nin bu konuya el atıp futbolu daha fazla kaliteleştirmek ve futbolcu, seyirci ile yönetici psikolojisini normalleştirmek için düzeltilmesini istiyoruz. 15 gün önce şampiyon olan takım play-off sonucu tekrar kendi ligine geri dönebiliyor. Bu hem o takım için hem de grupta yer alan diğer takımlar için çok yıpratıcı bir durum. Ben bu konuda TFF’nin sağlıklı bir karar vereceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.