-Faruk Eczacıbaşı'nın açıklamaları

-Maç sonu sevinçler

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- Motta: "Kupayı kazandığımız için gururluyuz"- Faruk Eczacıbaşı: "Seneye Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız" İSTANBUL



- Eczacıbaşı VitrA antrenörü Marco Aurelio Motta, CEV Kupası'nı kazanan takımını tebrik ederek, "Kupayı kazandığımız için gururluyuz" ifadelerini kullandı. Eczacıbaşı VitrA Başkanı Faruk Eczacıbaşı da takımla gurur duyduğunu belirterek, "Seneye Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız" diye konuştu.

CEV Kupası'nda Minchanka Minsk'i 3-1'in rövanşında 3-0 yenerek şampiyonluğa uzanan Eczacıbaşı VitrA'da antrenör Marco Aurelio Motta açıklamalarda bulundu. Takımının şampiyonluğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Motta, "Bizim için çok güzel bir akşam. Şampiyonluğu hak ettik ve bugün kupayı kazandık. Çok mutlu ve gururluyum. Takımımı tebrik ediyorum. Çok kaliteli bir ekibiz ve bunu gösterdik. Şimdi bu şampiyonluğun keyfini çıkarmak istiyoruz. Bundan sonraki adımımız da lig için olacak. Tabii ki bugünün keyfini çıkardıktan sonra lige odaklanacağız ve lig şampiyonluğunu da kazanmak istiyoruz" açıklamasını yaptı. Faruk Eczacıbaşı: "Sırada Şampiyonlar Ligi var" Eczacıbaşı VitrA Başkanı Faruk Eczacıbaşı, şampiyonluk sonrasında sahaya inerek bütün oyuncuları tek tek tebrik etti. Faruk Eczacıbaşı, yaptığı açıklamada şampiyonluk nedeniyle çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bu takımla gurur duyuyorum. Oyuncularımın hepsi çok iyi oynadı. Çok mutluyum. Bu kupayı kazandık ve sırada Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Seneye bu kupayı da alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



