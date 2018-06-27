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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Moskova'da Brezilya rüzgarı

Moskova'da Brezilya rüzgarı

- Maç öncesi stad çevresinden detaylar - Dünya Kupasın'da Brezilya ile Sırbistan arasındaki karşılaşma öncesi renkli görüntüler ortaya çıktıMOSKOVA (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonluk adaylarından Brezilya'nın, başkent Moskova'daki ilk maçı öncesinde coşku büyüktü.Brezilya ile Sırbistan arasındaki karşılaşmayı izlemecek için gelen taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.Spartak Stadı'nda oynanacak mücadeleye saatler öncesinde gelen Brezilyalı taraftarlar, sarı formaları, sempatik hareketleri ve samba müziği eşliğinde eğlendi.Metroda tezahüratlara başlayan taraftarların, stat önünde bir araya gelmesiyle coşku arttı. Brezilyalı taraftarların ağırlıkta olduğu Moskova'da Sırp taraftarlar da stat etrafında ve tribünde yerlerini aldı.İki takım taraftarlarına Rus futbolseverler de eşlik etti.İlk maçını İsviçre ile Rostov'da oynayan Brezilya, ikinci maçını Kosta Rika ile Saint Petersburg'da oynamıştı.

Sempatik Tezahür Şampiyon Tezahürat İsviçre 

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