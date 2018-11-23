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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
MKE Ankaragücü taraftarlarından, TFF'ye protesto - ANKARA

MKE Ankaragücü taraftarlarından, TFF'ye protesto - ANKARA

- MKE Ankara gücü taraftarlarından, TFF'ye protesto - MKE Ankara gücü taraftarlarının detay görüntüleri - TFF'nin Ankara 'daki binasının detay görüntüleri - Ankara gücü Yaşasın Birlik Platformu Sözcüsü Cem Üner'in konuşması - Detay görüntülerMKE Ankara gücü taraftarlarından, TFF'ye protesto - Sarı - lacivertli ekibinin taraftarları, TFF'nin Ankara 'daki binasının önünde toplanarak, Beşiktaş maçının Kayseri'ye alınmasına tepki gösterdiANKARA (AA) - MKE Ankara gücü taraftarları, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile yarın oynayacakları maçın Kayseri'ye alınması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) protesto etti.Sarı - lacivertli ekibin taraftarları, TFF'nin Ankara 'daki binasının önünde toplanarak, alınan karara tepki gösterdi. Ankara gücü Yaşasın Birlik Platformu Sözcüsü Cem Üner, burada yaptığı açıklamada, maça 29 saat kala alınan kararın "yüz karası" olduğunu belirterek, "Biz skor taraftarı değiliz. Bizi 5 - 0 yensinler, önemli değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur. Bu bir sürgündür." ifadelerini kullandı.MKE Ankara gücü taraftarları olarak kimseyle husumetleri bulunmadığına dikkati çeken Üner, sözlerini şöyle tamamladı:"Haksızlığın karşısında 1 - 2 kelime söylemek için toplandık. 6 yıldır Ankara gücü için mücadele veren insanlarız. Ligde 6 maç oynadığımız Osmanlı Stadı'ndan, Beşiktaş maçı alınarak Kayseri'ye veriliyor. Madem öyle, bu karar cuma günü mü alınır. Müsabaka yarın saat 19.00'da. Bu nasıl bir anlayış, bu nasıl bir sistem. Ankara gücü kimsenin oyuncağı değildir. Ankara gücü 110 yıllık tarihe sahip bir kulüptür."Sarı - lacivertli taraftarlar, basın açıklamasının ardından Beşiktaş ve TFF aleyhine tezahürat yaptı.

Protesto Sürgün Tezahür Basın Açıklaması Tezahürat 

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