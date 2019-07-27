Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
MKE Ankaragücü'nün Polonyalı Yıldızı Michal Pazdan: “Lige çok iyi başlamak istiyoruz”

MKE Ankaragücü'nün Polonyalı Yıldızı Michal Pazdan: “Lige çok iyi başlamak istiyoruz”

GÖRÜNTÜ SIRALAMASI:

Forma 

-- Pazdan'ın koşu antrenmanı
-- Antrenmandan detaylar
-- Pazdan ile öportaj
-- MKE Ankaragücü'nün antrenmanı

- MKE Ankaragücü'nün Polonyalı Yıldızı Michal Pazdan:- “Lige çok iyi başlamak istiyoruz”- “ Takım içerisinde geçen yıl ki gibi iyi bir motivasyon ve hava olacağını düşünerek sözleşmemi uzattım” ERZURUM

- MKE Ankaragücü’nün deneyimli stoperi Polonyalı Michal Pazdan lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Ayrıca Pazdan Polonya Milli takımında da forma giydiği için bireysel olarak da iyi bir performans sergilemek istediğini ifade etti.
Sezon öncesi kamp çalışmalarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sürdüren MKE Ankaragücü günü yaptığı çift idmanla tamamladı. İdmanda takımdan ayrı olarak düz koşu çalışması yapan 31 yaşında ki Polonyalı savunmacı Pazdan İHA’nın sorularını yanıtladı. Hazırlık dönemlerinin iyi geçtiğini ifade eden Pazdan sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini kaydederek; “Kendi hedeflerimden çok takımın hedeflerini önemsiyorum. Takım olarak nelere yapacağımıza bakmamız lazım. Lige çok iyi başlamak istiyoruz. Bununla birlikte lige iyi başlarsak iyi bir sezon geçirirsek bizim açımızdan bireysel olarak iyi olacağını düşünüyorum. Öncelikle kendi açımdan bakarsak ben milli bir futbolcuyum ligi iyi geçirirsem benim adıma daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama takım olarak iyi işler yapmak istiyoruz” dedi.
Sözleşme uzatma sürecinde Kulisic’in ve Moke’nin görüşlerini aldıktan sonra böyle bir karar aldığını vurgulayan Pazdan, “ Sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum. Sözleşmeyi uzatmadan önce başkanla bir görüşmemiz oldu. Başkana nasıl bir takım olacağımızı görmek istediğimi sordum. Takım arkadaşlarım Ante Kulisic ve Moke ile görüştüm. Onların takımda olacağını öğrendikten sonra takım içerisinde geçen yıl gibi iyi bir motivasyon ve hava olacağını düşünerek sözleşme uzatma kararı aldım” açıklamasında bulundu.
İlgili Foto Galeriler
İzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Karelerİzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Türkiye - Fransa Maçından KarelerTürkiye - Fransa Maçından Kareler
Türkiye - Özbekistan Maçından KarelerTürkiye - Özbekistan Maçından Kareler
Liverpool'un Şampiyonluk Maçından KarelerLiverpool'un Şampiyonluk Maçından Kareler
Galatasarayın Şampiyonluk Kutlamalarından KarelerGalatasarayın Şampiyonluk Kutlamalarından Kareler
Galatasaray - Başakşehir Maçından KarelerGalatasaray - Başakşehir Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı