Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu öncesinde biber gazlı müdahale Haberi

MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu öncesinde biber gazlı müdahale Haberi

Genel ve detay görüntüler

- ANKARA

Biber Gazı Polis İstifa Arbede Genel Kurul 


- MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu öncesi salon dışında bekleyen MKE Ankaragücü taraftarları ve polis arasında arbede yaşandı. Necmettin Erbakan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurul öncesinde mevcut yönetimi istifaya davet ederek tepki gösteren taraftar ile polis arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedeyi önlemek isteyen emniyet güçleri biber gazı kullanarak grubu salondan uzaklaştırdı. Sıkılan biber gazından bazı taraftarlar ve başkan adaylığını açıklayan Murat Ağcabağ'ın yönetim kurulu listesinde bulunan bazı isimler de etkilendi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı