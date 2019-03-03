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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
MKE Ankaragücü'nün acı günü - ANKARA

MKE Ankaragücü'nün acı günü - ANKARA

- Hayatını kaybeden taraftarın yakınlarının gözyaşı dökmesi - Kur'an - ı Kerim tilaveti - MKE Ankara gücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'in konuşması - Dua edilmesi - Cenazenin omuzlarda taşınması - Cenazeye el sallayan taraftar - Cenaze aracının yola çıkmasıANKARA (AA) - MKE Ankara gücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı maç dönüşünde yaşanan kazada hayatını kaybeden taraftarlardan Mert Turgut Çakır için kulübün Tandoğan Tesisleri'nde tören düzenlendi.
Törende, MKE Ankara gücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Mustafa Kaplan ve futbolcuların yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de hazır bulundu.Başkent temsilcisinin yanı sıra birçok kulübün taraftarının da yer aldığı törende Çakır'ın tabutuna çeşitli takımların atkıları bırakıldı.Başkan Mehmet Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını vurgulayarak, " Ankara gücü camiasının başı sağ olsun." dedi.
Spor Toto Süper Lig'de 25. haftada Ankara 'da Bursaspor ile oynayacakları maçın gelirini kazada hayatını kaybeden taraftarların ailelerine vereceklerinin altını çizen Yiğiner, "Allah nasip ederse iki aileye de oturacakları daire almayı düşünüyoruz. Biraz da para kalırsa maddi destek yapacağız. Çok üzüldük, acımız büyük." ifadelerini kullandı.İki taraftarın da genç yaşta vefat ettiğini hatırlatan Yiğiner, şunları kaydetti:"İkisi de arkadaş, birbirlerine bağlı olan, beraber omuz omuza seyahat eden çocuklar. Bizim taraftarımızı zaten biliyorsunuz, takımına sahip çıkar. Kısa veya uzun mesafe, iç saha veya dış saha demez takımını yalnız bırakmaz. Allah hepsinden razı olsun. Sporun kardeşliği, birlik ve beraberliği burada sergilenmiş oldu. Alttan gelen gençlerimiz ağabeylerini yalnız bırakmadı. Ağabey - kardeş, güzel, huzurlu ve mutlu şekilde yolumuza devam ediyorduk ama takdiriilahi. Allah'tan rahmet diliyorum."Mert Turgut Çakır'ın cenazesi, Karacaören TOKİ Mevlana Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Altındağ Karacaören Mezarlığı'na defnedilecek.Kazada hayatını kaybeden diğer taraftar Eren Açıkgöz'ün cenazesinin ise Bartın'a götürüldüğü öğrenildi.

Tarım Muhabir Teknik Direktör Gözyaşı Rektör 

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