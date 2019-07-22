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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
MKE Ankaragücü’nde olağanüstü genel kurul ertelendi

MKE Ankaragücü’nde olağanüstü genel kurul ertelendi

MKE Ankaragücü Başkan Adayı Murat Ağcabağ'ın açıklamaları

Toplantı Genel Kurul Basın Mensupları 

-Detaylar

- - MKE Ankaragücü Başkan Adayı Murat Ağcabağ yönetim kurulu listesini açıkladı ANKARA

- MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 30 Temmuz Salı gününe ertelendi. MKE Ankaragücü'nde bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısı, 30 Temmuz Salı gününe ertelendi. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde, MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz, belirtilen saatten 15 dakika sonra kürsüye gelerek, “Olağanüstü bir kongre yapacaktık. Fakat gerekli çoğunluk sağlanmadığı için 30 Temmuz’daki kongremizde görüşmek üzere” şeklinde açıklama yaptı. Akyüz, kongrenin ertelendiğini açıkladıktan sonra kongre merkezi önünde karşılaştığı MKE Ankaragücü Başkan Adayı Murat Ağcabağ ile tokalaştıktan sonra kısa bir süte sohbet etti. Salon içerisine gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Başkan Adayı Murat Ağcabağ, “Yönetici arkadaşlarımız ile geldik. Maalesef kimse yok. Sonuna kadar bekleyeceğiz. Noter de davet ettik. Bizim talebimiz ve burada olma gerekçemiz; hazirun listesini istiyoruz. Yiğiner’in kendisinin yapmış olduğu, kendisinin kurgulamış olduğu delege listesini istiyoruz. Fakat kendisinin kurduğu delege listesini bile vermekten imtina eden bir yapı ile karşı karşıyayız. Bunları belgelemek için buradayız” dedi.
“Delege listesi zamanında elimize ulaşırsa seçimi alırız” Yönetim listesinde bulunan isimler ile salona gelen Başkan Adayı Ağcabağ, “Şu anda 3-4 kişi kadar eksiğiz. İsmail Fırat yok, Ahmet Şentürk yok, Uğur Hakan Alp yok. Sonuçta bir seçime giriyoruz, delege listesi elimizde yok. Yöneticilerimi de delege yapmam lazım ki seçime girelim. Ama nedense bilmiyorum liste saklanıyor, gösterilmiyor. Biz şunu iddia ediyoruz. O delege listesi zamanında elimize ulaşırsa seçimi alırız. Mehmet Yiğiner bunu çok iyi biliyor. Çünkü güçlü bir yönetim var. İş adamı yönetim profili var. Başarılı iş adamları ile iç içeyiz. Sonuçta niyetimizde olumlu” şeklinde konuştu.
MKE Ankaragücü Başkan Adayı Murat Ağcabağ’ın listesinde şu isimler yer alıyor: Hakan Karabacak Birol Darçın Edip Balcı Faruk Elmalı İsmail Fırat Uğur Hakan Alp İbrahim Ayhan Evren Ayakın Ahmet Şentürk Abdullah Karaata İshak Şahin
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