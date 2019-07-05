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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi - ANKARA Haberi

MKE Ankaragücü'nde genel kurul tarihi belirlendi - ANKARA Haberi

- MKE Ankara gücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'in konuşmasıMKE Ankara gücü'nde genel kurul tarihi belirlendi - Başkan Mehmet Yiğiner:"Genel kurulumuzu 22 Temmuz'da, çoğunluk sağlanamazsa 30 Temmuz'da yapacağız"ANKARA (AA) - MKE Ankara gücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, olağanüstü genel kurulu 22 Temmuz'da, çoğunluk sağlanmazsa 30 Temmuz'da yapacaklarını söyledi.

Beştepe Tesisleri'nde AA muhabirine konuşan Başkan Yiğiner, "Genel kurulun tarihi ve yerini belirledik. Genel kurulumuzu 22 Temmuz'da, çoğunluk sağlanamazsa 30 Temmuz'da yapacağız." dedi.
Genel kurulu temmuz ayı içinde yapacaklarını açıkladıklarını ve sözlerini tuttuklarını belirten Yiğiner, "Kararımızı aldık. Altıncı genel kurul kararımız oldu. Genel kurulumuz Necmettin Erbakan Kongre Salonu'nda yapılacak. 30 Temmuz'da genel kurulumuz bitmiş olacak." ifadelerini kullandı.MKE Ankara gücü'nün genç kalecisi Altay, Fenerbahçe'ye yakın - Başkan Mehmet Yiğiner:"1,5 milyon avroya Altay'ı Fenerbahçe'ye vereceğiz"ANKARA (AA) - MKE Ankara gücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, genç kalecileri Altay Bayındır'ın transferi konusunda Fenerbahçe'yle anlaştıklarını söyledi.

Beştepe Tesisleri'nde, transferle ilgili olarak AA muhabirine konuşan Başkan Yiğiner, "1,5 milyon avroya Altay'ı Fenerbahçe'ye vereceğiz. Onlar şu an futbolcuyla anlaşmaya çalışıyorlar. Bugün yarın imzayı atarlar." ifadelerini kullandı.MKE Ankara gücü olarak çok sayıda kaleci yetiştirdiklerine dikkati çeken Yiğiner, "Biz yönetim olarak kaleci Altay Bayındır konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardık. Yöneticiler sanırım Altay ve menajeriyle görüşüyorlar. İnşallah hayırlısı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Avro Muhabir Uttu Genel Kurul Allah 

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