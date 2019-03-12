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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
MKE Ankaragücü'nde Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - ANKARA

MKE Ankaragücü'nde Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - ANKARA

- MKE Ankara gücü'nde Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - MKE Ankara gücü antrenmanıMKE Ankara gücü'nde Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - Sakatlığı bulunan Djedje idmana katılmadıANKARA (AA) - MKE Ankara gücü, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Beştepe'deki kulüp tesislerinde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen idman 1,5 saat sürdü.Sakatlığı bulunan Brice Dja Djedje antrenmana katılmazken, oyuncunun çekilen MR'ında kasık yırtığı tespit edildiği ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Çalışmaya ısınma koşusuyla başlayan başkent ekibi oyuncuları daha sonra toplu idmana geçti. Ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı - lacivertli futbolcular, 3 minyatür ve bir büyük kaleli kenar orta ile yön değiştirmeli oyun oynadı. İdman, fonksiyonel alanda serbest oyunla sona erdi.MKE Ankara gücü, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

Minyatür Bild Teknik Direktör Başkent Rektör 

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