MKE Ankaragücü-DG Sivasspor maçının ardından - ANKARA
- Ankara gücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ın açıklaması - DG Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ersel Uzğur'un açıklamasıANKARA - Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında MKE Ankara gücü ile DG Sivasspor, Eryaman Stadı’nda karşılaştı. Maç sonrası Ankara gücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ile DG Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ersel Uzğur açıklamalarda bulundu.
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