MKE Ankaragücü, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı - ANKARA
- MKE Ankara gücü'nün maç hazırlıkları MKE Ankara gücü, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladıANKARA (AA) - MKE Ankara gücü, Süper Lig'in 16. haftasında 20 Aralık Cuma günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan başkent ekibi, 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.Galatasaray maçında kırmızı kart gören Jamaikalı golcü Dever Orgill, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
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