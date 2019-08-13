Minik taraftarlardan BB Erzurumspor’a duygusal destek İzle



- BB Erzurumspor’un başlattığı yardım kampanyasına Erzurumlu minik taraftarlar da bayram harçlıklarıyla destek oldu. Çektikleri videolar ile harçlıklarını Erzurumspor’a bağışladıklarını söyleyen küçük taraftarlar duygu dolu anlar yaşadı. BB Erzurumspor’un Süper Lig’e veda ederek TFF 1. Lig’e düşmesi sonrası Erzurum ekibinin yöneticileri bir bağış kampanyası başlattı. Kampanyaya 7’den 70’e herkes destek verirken Kurban Bayramı'nda topladıkları harçlıkların büyük bir çoğunluğunu BB Erzurumspor’a bağışlayan küçük taraftarlar herkese duygu dolu anlar yaşattı. 9 yaşındaki taraftar Mehmet Akif Özünal çektiği video ile Başkan Hüseyin Üneş’e seslendi. Özünal çektiği videoda şunları söyledi: “Merhaba Hüseyin Başkanım. Anneannem bana bayram harçlığı olarak 30 lira verdi. Ben 5 lirasını kendime alıp kalan 25 lirayı Erzurumspor’a bağışlıyorum. Ben Erzurumspor’u çok seviyorum. Küme düştüğümüzde ağladığım günü hiç ama hiç unutmuyorum. En büyük Erzurumspor. Ağladık ama çıkacağımız gün de çok sevineceğiz başkanım.” Duygu dolu videoya BB Erzuruspor Başkanı Hüseyin Üneş de sosyal medyadan Mehmet Akif Özünal’ın videosunu paylaşarak şöyle cevap verdi: “Maşallah sana Mehmet Akif. Senin gibi Erzurumspor sevdalısı aslan yürekli kardeşlerimiz olduğu müddetçe biz yine güzel günler görürüz, yine şampiyon oluruz. Var olasın Dadaş Akif” Diğer bir video ise 5 yaşındaki Ömer Buğra Tanas’tan geldi. Bayram harçlığını alan küçük Tanas bütün parasını BB Erzurumspor’a bağışladığını açıkladı.



