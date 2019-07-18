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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Minik futbolcuların gözyaşları Haberi

Minik futbolcuların gözyaşları Haberi

-Penaltılardan görüntüler

Sarılar Minik Futbolcu Şampiyon Gözyaşı Irak 

--Minik futbolcuların ağlaması
--diğer detaylar

- - Penaltılarda finali kaybeden minikler göz yaşlarını tutamadı KAYSERİ

- Kayseri U11 Futbol Ligi'nin finalini penaltılar ile kaybeden minik futbolcular gözyaşlarını tutamadı. Sümer Stadı’nda Kayserispor ile Kayseri Şekerspor takımları U11 Lig'i şampiyonu olabilmek için karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanınca penaltı atışlarına gidildi. Kullandıkları ilk penaltıyı kaçıran Kayseri Şekerspor'lu oyuncular gözyaşlarına boğuldu. Birbirlerine sarılarak ağlayan minik oyuncuları yine takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Penaltı atışları sonunda rakibine yenilen minikler uzun süre gözyaşı döktü. Penaltı atışları noktalandıktan sonra kendilerini yere bırakan minik yürekler, uzun süre yatarak ağlamaya devam ettiler. Oyuncuları, antrenörleri ile sahada bulunan görevliler teselli ederek sahadan çıkardı.
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