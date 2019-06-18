Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası başladı - AMASYA

Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası başladı - AMASYA

- Şampiyonadan görüntüler - Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Mustafa Gedik'in açıklamaları - Amasya Atatürk Lisesi Gençlik Spor Kulübü Hentbol Takımı Antrenörü İnan Alaçam'ın açıklamalarıMini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası başladı - Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Amasya 'da düzenlenen şampiyonaya 280 sporcu katıldıAMASYA (AA) - Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Hentbol Federasyonunun ortak çalışmasıyla düzenlenen Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası, Amasya 'da başladı.
Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 14 ilden kızlar ve erkekler olmak üzere 23 takımla 280 minik sporcu katılıyor.Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Mustafa Gedik, böyle anlamlı bir etkinlikte miniklere de yer verilmesinin çok güzel olduğuna değinerek, "Ailelerimiz kesinlikle çocuklarını spora yönlendirsinler. Çocuklarımız becerilerini ve alışkanlıklarını eğitimcilerden kazansın. Yani kendi başına arkadaşlardan ya da başka çevrelerden kazanmasın. Bunun için de bu tür sportif ve sosyal faaliyetlere mutlaka katılmalarını diliyorum. Kesinlikle bilgili, yetenekli ve becerikli çocuklar yetiştirmek zorundayız." diye konuştu.
Amasya Atatürk Lisesi Gençlik Spor Kulübü Hentbol Takımı Antrenörü İnan Alaçam ise Amasya Genelgesi'nin 100. yılında böyle bir etkinlik düzenlendiği için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Çok büyük başarılar elde edeceğine inandığımız bir takım kurduk. İnşallah ileride emeğimizin karşılığını alacağız. Çocuklarımızın hepsi birbirinden yetenekli ve centilmen. Allah yollarını açık etsin, ülkemiz ilerleyen yıllarda hentbolda dünyanın en iyi ülkelerinden biri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Alışkanlık Nadan Şampiyon Allah Hentbol 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
İzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Karelerİzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı