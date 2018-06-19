Milli yelkencinin hedefi Avrupa şampiyonluğu - TEKİRDAĞ İzle
- Yelkencilerdeen genel detay - Meriç Erdağlı'nın yelkenini hazırlaması ve denize çıkması - Denizde yelken yaparken - Milli yelkenci Meriç Erdağlı ile röportaj - Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel ile röportajMilli yelkencinin hedefi Avrupa şampiyonluğu - Hollanda'da düzenlenecek Optimist Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan milli sporcu Meriç Erdağlı'nın hedefi şampiyon olmak - Milli sporcu Meriç: - "Antrenmanlarımı sürdürüyorum. İlimizi ve ülkemizi Avrupa şampiyonasında en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Birincilik kürsüsüne çıkıp bayrağımızı dalgalandırmak en büyük hedefim"TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Ailesinin istediği üzerine 9 yaşında başladığı yelkende yurt içi ve yurt dışında çeşitli başarılar elde eden milli sporcu Meriç Erdağlı, Optimist Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü sporcusu 15 yaşındaki Meriç, milli takıma girdikten sonra 2014, 2015 ve 2017 yıllarında Balkan şampiyonlarında optimist sınıfında Türkiye'yi temsil etti.Meriç Erdağlı, Didim'de düzenlenen Türkiye Şampiyonasında ilk 4'e girerek Türkiye'yi, 23 - 30 Haziran'da Hollanda'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.Milli yelkenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıklarının yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.
Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmek için yoğun bir antrenman programında çalıştığını ifade eden Meriç, "Ailem yelken yapmamı istiyordu. Bir gün ailemle geziyordum. Sonra yelken kulübüne geldik ve katılmamı istediler. Ben de böylece başladım. Yelkene alışmam uzun sürmedi ,çünkü çok çabuk sevdim. Birden kendimi kaptırdım ve ondan sonra hiç bırakmadım. Kendime güvendim ve başardım. Milli takımla ilk kez Balkan şampiyonasında gitmiştim. 2017 yılında tekrar Balkan şampiyonasına katıldım." ifadelerini kullandı. - "Bayrağımızı dalgalandırmak en büyük hedefim"Meriç Erdağlı, 2014 yılından itibaren yurt içi ve yurt dışında yarışlara katıldığını dile getirerek, "Bu yılda Hollanda da düzenlenecek Avrupa şampiyonasına katılacağım. Antrenmanlarımı sürdürüyorum. Kendimi sürekli geliştiriyorum. Daha iyisi olmak için çalışacağım. İlimizi ve ülkemizi Avrupa şampiyonasında en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Birincilik kürsüsüne çıkıp bayrağımızı dalgalandırmak en büyük hedefim." diye konuştu. - "Mutlu haberlerle ülkemize geri dönmesini umutla bekliyoruz" Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, milli sporcu Meriç Erdağlı'nın şu ana kadar birçok derece elde ettiğini söyledi.
Uzel, kulüplerinden bir sporcunun ülkeyi temsil etmesinin gurur verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Meriç kısa sürede yelkeni çok sevdi. Sevdiği için sürekli kendini geliştirmeye başladı. Yelkene başladığı ikinci yılın sonunda Türkiye'de derece elde etti. 2014, 2015 ve 2017 yıllarında Balkan şampiyonasına gitti. Bu yıl da ülkemizi Avrupa şampiyonasında temsil edecek. Kendisi için de bizim için de gayet büyük bir başarı. Didim'de gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında 213 arkadaşının arasında ilk 4'e kalarak Avrupa şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Kamplarını tamamladıktan sonra Hollanda'da yarışlara katılacak. 6 günün sonunda da inşallah mutlu haberlerle ülkemize geri dönmesini umutla bekliyoruz."