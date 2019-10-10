Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Milli Takımdan antrenman öncesi net mesaj

Milli Takımdan antrenman öncesi net mesaj

Antrenmandan görüntüler

Toplantı Yıldızlı Rektör 

-Pankarttan görüntüler
-detaylar

- - “Barış Pınarı Harekatı’nda Kahraman Ordumuzun Yanındayız” İSTANBUL

- Türkiye A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile oynayacağı maçın son antrenmanı öncesinde sahaya “Barış Pınarı Harekatı’nda Kahraman Ordumuzun Yanındayız” pankartıyla çıktı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile oynayacağı maçın son hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde futbolcular sahaya “Barış Pınarı Harekatı’nda Kahraman Ordumuzun Yanındayız” yazılı pankartla çıktı. Daha sonra Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde başlayan antrenman toplantıyla başladı.
Toplantı sonrasında futbolcular düz koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmanın basına açık olan bölümünü tamamladı. Ay-yıldızlılar, basına kapalı bölümde ise Arnavutluk maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.
İlgili Foto Galeriler
Cimbom Bir Puana Razı OlduCimbom Bir Puana Razı Oldu
Fenerbahçe - Antalyaspor Maçından KarelerFenerbahçe - Antalyaspor Maçından Kareler
Galatasaray - Paris Saint-Germain Maçından KarelerGalatasaray - Paris Saint-Germain Maçından Kareler
Beşiktaş Dağıldı Trabzon DörtlediBeşiktaş Dağıldı Trabzon Dörtledi
Derbide Gol Sesi ÇıkmadıDerbide Gol Sesi Çıkmadı
Galatasaray - Malatyaspor Maçından KarelerGalatasaray - Malatyaspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı