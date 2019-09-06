Milli Takıma Bursa'nın aynı ilçesinden 3 sporcu

-Sporcular Deniz Nur Çakır, Seher Burgaz ve Arda Özgür açıklama

-Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır açıklama

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- - Bursa'nın gurur tablosu, Kestel'den 3 sporcu Milli Takım alt yapısı seçmelerine çağrıldı- Kestel Belediyespor'dan Basketbol Mili Takım alt yapı aday kadrosuna 3 sporcu BURSA



- Bursa aynı ilçeden Milli Takıma 3 sporcu gönderebilmenin gururunu yaşıyor. Kestel Belediyespor, Basketbol'da Milli Takım alt yapı aday kadrosu seçmelerine 3 sporcu birden gönderdi. Genç basketbolcuları ziyaret eden Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'da hediye takdiminde bulundu. Bursa'nın Kestel İlçe Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kestel Belediyespor'un U14 takımında forma giyen Arda Özgür ile Bayanlar U16'da forma giyen Deniz Nur Çakır ve U14'te forma giyen Seher Burgaz Basketbol Milli Takımı alt yapısı aday kadrosu seçmelerine davet edildi. Bursa'dan 7, Türkiye'den 30 genç basketbolcunun katılacağı seçmeler yarın İstanbul Özyeğin Üniversitesi'ne yapılacak. Kestel Belediyespor'un 3 genç sporcusu seçmelerde başarılı oldukları takdirde Basketbol Milli Takımı alt yapısında yer alacaklar. Kestel'den 3 sporcuyu Milli Takım alt yapısına göndermiş olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Kestel Belediyespor Başkanı Kenan Çiftçi, "Bu arkadaşlarımızın alt yapı aday kadrosu seçmelerine davet edilmeleri diğer sporcularımız içinde hedef oluyor. Biz Kestel Belediyespor olarak hep daha iyiyi hedefliyoruz sağ olsun sporu ve sporcuyu destekleyen bir belediye başkanımız var Önder Tanır başkanımız bize her konuda yardımcı oluyor" diye konuştu.

Genç basketbolculardan Deniz Gürçakır, "9. sınıfa geçtim bu sene, Milli Takıma gelmek için çok çalıştım. Bu sene ikinci taramaları geçtik. Milli formayı giymek için çok çalışıyorum" dedi.

Kestel Belediyespor Basketbol Antrenörü Emre Murat ise, "2013 yılında basketbol branşını aktifleştirerek Kestel çapında tüm çocuklara hizmet verdiklerini söyledi.



Murat, "Aktif olarak 5 takımımız liglerde yarışıyor. Milli Takıma sporcu göndermek benim için büyük bir onurdu. Şu anki U13 takımımızdan sporcu göndermek benim için çok büyük bir mutluluk oldu. İnşallah diğer yaş guruplarından da Milli Takıma sporcu göndeririz" diye konuştu.

Genç sporcuları ziyaret ederek kendilerine hediyeler takdim eden Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ise "Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Kestel Belediyespor'lu genç sporcularımız Milli Takım aday kadrosu seçmelerine davet edilmişler. Bu bizi çok mutlu etti. Kendilerini ziyaret ettik. Hediyelerimizi takdim ettik. Hem onlar adına hem de arkasından gelen arkadaşlar adına çok güzel örnek teşkil ettiler. Kendilerini kutluyorum" diye konuştu.



