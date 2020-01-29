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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Milli takım eşofmanını depremzedelere bağışladı

Milli takım eşofmanını depremzedelere bağışladı

Yardım çadırı detay

Deprem Felaketi Milli Güreşçi Milli Takım Geçmiş Olsun Deprem Bölgesi 

-Mahmut Demir'in gelişi
-Kıyafetleri teslim etmesi
-Açıklama

- AMASYA

- Avrupa, dünya, olimpiyat ve cihan şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir, milli takımda giydiği eşofmanı deprem bölgesine gönderdi. Şampiyon Demir, Amasya Belediyesi ve Amasya Valiliği koordinesinde Kent Meydanı'nda kurulan Elazığ’a yardım çadırına giyim yardımında bulundu. Giyim yardımının ardından gazetecilere açıklama yapan Mahmut Demir, “Yaşanan deprem felaketinden sonra ülke olarak birlik beraberlik içerisinde bir görüntü veriyoruz. Özellikle milli takım eşofmanımı yıllardır bu ülke bana emanet etmişti, şu anda ülkemin insanlarının üşüdüğü yerde ben emaneti gerçek sahibi olan yüce Türk milletine tekrar emanet ediyorum. Bu kıyafetler ve bu formalar milletimizi ve giyen kardeşlerimi ısıtacaktır. İnşallah şampiyon kardeşlerinin kıyafeti bu soğuk günde onları ısıtacak diye düşünüyorum. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türk milletine büyük geçmiş olsun, birlik beraberliğimiz daim olsun” dedi.

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