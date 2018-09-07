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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Milli sporcunun antrenörü tarafından darp edildiği iddiası - DENİZLİ

Milli sporcunun antrenörü tarafından darp edildiği iddiası - DENİZLİ

- Milli sporcu Damla S.T'nin antrenmanından detay - Anne Seher K. ile röportaj - Sporcunun madalyalarından detayMilli sporcunun antrenörü tarafından darbedildiği iddiası - Denizli 'de karate sporcusu kızlarının antrenörü tarafından darbedildiğini öne süren aile, savcılığa suç duyurusunda bulundu - Anne Seher K: - "Çocuğum maç sırasında hakaretlere maruz kalmıştır. Maçtan sonra da kendi antrenman salonunda hem hakaret hem de yumruklama şeklinde çocuğumu darbetmiştir"DENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde 14 yaşındaki milli sporcu kızlarının antrenörü tarafından darbedildiğini ve kızlarına şiddet uygulandığını iddia eden aile, antrenörden şikayetçi oldu.Türkiye ve Balkan şampiyonalarında çeşitli dereceleri olan 14 yaşındaki milli sporcu Damla S.T'nin annesi Seher K, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının 2011 yılından bu yana karate sporuyla ilgilendiğini 8 kez milli takıma seçilerek Türkiye ve Balkan şampiyonalarında birincilik ve ikincilik elde ettiğini söyledi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1 Eylül'de düzenlenen Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonası'na katılan kızının müsabakaya çıkmadan önce, takım arkadaşlarından M.B.Ö. isimli sporcuyla sohbet ederken, hocası D.D'nin kızına şişe fırlattığını ve hakaret ettiğini öne süren Seher K, şöyle devam etti:"O sırada İ.A. isimli başka bir karate antrenörü, D.D'yi uyarmak zorunda kalmıştır. Moral bozukluğu ile müsabakadan elenen kızımın takımı şampiyon olmuştur. Müsabaka sonrası Denizli 'ye dönen sporcular 5 Eylül'de salonda antrenman yaparken hocası D.D, kızımı köşeye sıkıştırıp birkaç yumruk atmış yetmemiş, yere düşüp kalktıktan sonra tekrar yumruk atmıştır. Bu arada ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulunmuştur."Seher K, kızının yüzündeki ve gözündeki şişlik ve morluklarla eve geldiğini görünce durumu Denizli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine bildirdiğini, D.D'den şikayetçi olduklarını aktardı.Cumhuriyet savcısının bilgisi doğrultusunda Denizli Devlet Hastanesi'nden kati doktor raporu aldıklarını, kızının takım arkadaşlarının da ifadesine başvuran polisin, olayla ilgili "kasten yaralama" suçundan inceleme başlattığını dile getirdi.Kızının yaşadığı travmayı kelimelerle anlatmanın mümkün olmadığını vurgulayan anne, "Ben bir eğitimciyim ama bu şekilde eğitim verilmesinin taraftarı değilim. Çocuğa yönelik şiddetin hiçbir mazereti olamaz. Tabii hiç kimse olayı kabul etmeyecektir. Olay mahkemeye intikal etmiştir. Sonuna kadar çocuğumun arkasındayım, hukuksal olarak olayın takipçisiyim. 14 yaşındaki çocuğumun daha fazla rencide olmasını istemiyorum. Benim kızım milli sporcu, milli bir sporcuya bu şekilde muamele yapılmasını ben kabul edemiyorum." ifadelerini kullandıKızlarının antrenörü hakkında savcılığı suç duyurusunda bulunduklarını bildiren Seher K, Türkiye Karate Federasyonuna da şikayet dilekçesi yazdığını sözlerine ekledi.

Milli Takım Şampiyon Milli Sporcu Suç Duyurusu Doktor Raporu 

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