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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Milli sporcular AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ORDU

Milli sporcular AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ORDU

Milli sporcular AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ORDU - Milli sporcular Çağla Atakal ve Cevat Karagöl'ün fotoğraf oylamasına katılmasından detaylar - Milli sporcuların açıklamalarıORDU (AA) - Ordu lu paralimpik milli atıcılar Cevat Karagöl ve Çağla Atakal, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından Sırbistan'da düzenlenen Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular Cevat ve Çağla, Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'ndeki Havalı Silahlar Atış Poligonu'nda, AA foto muhabirleri ve muhabirlerince çekilen fotoğrafları inceledi.AA çalışanlarından fotoğraflar hakkında bilgi alan milli atıcılar, daha sonra haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.Cevat Karagöl, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" fotoğrafına oy verdi.Milli atıcı Çağla Atakal ise haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" ile spor kategorisinde Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" fotoğrafını tercih etti.Oylamanın ardından fotoğraflar hakkında değerlendirmede bulunan Cevat Karagöl, fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirterek, emeği geçen AA çalışanlarını kutladı.Çağla Atakal ise Anadolu Ajansına teşekkür ederek, fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

A Haber Muhabir İlham Milli Sporcu Milli Sporcular 

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