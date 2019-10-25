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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Milli Sporcu Hayriye Türksoy: “Türk sporcuları herkes asker selamı ile tanıyor”

Milli Sporcu Hayriye Türksoy: “Türk sporcuları herkes asker selamı ile tanıyor”

-Karşılamadan görüntüler

Fedakarlık Şampiyon Milli Sporcu 

--Türksoy'un gelişi ve asker selamı verişi
--Türksoy'un açıklamaları

KAYSERİ

- Çin’in Shanghai kentinde düzenlenen Wushu dünya Şampiyonası’nda 3. olan ve kürsüde asker selamı veren Hayriye Türksoy, “Yurt dışında bizi herkes asker selamımızla tanıyor” dedi.
Çin’in Shanghai kentinde düzenlenen Wushu dünya Şampiyonası’nda 3. olan Hayriye Türksoy, memleketi Kayseri’de Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş da, Hayriye Türksoy’u karşılayarak tebrik etti. Milli sporcu Hayriye Türksoy da, asker selamı verdi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan milli sporcu Hayriye Türksoy, “Öncelikle her zamanki gibi ülkemiz temsil ettiğim için çok gururluyum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye gittik. Hedefimiz her zaman şampiyon olmaktı. Şampiyonluk ümidiyle gidiyoruz, onun için çalışıyoruz, onun için çaba sarf ediyoruz. Bazı şeylerden fedakarlık yapıyoruz. Gerek ailemizden uzak kalıyoruz gerek sevdiklerimizin duasını alıyoruz. Bu sene 3’üncü olmak nasip oldu. Bazen ne yaparsanız yapın her şey olacağına varıyor. Durmayacağız, devam edeceğiz. Ben ülkeme 3’üncülüğü layık görmüyorum. Şampiyon olduktan sonra böyle bir karşılama bekliyordum ama kısmetimizde yokmuş. Sevdiklerimin burada olması çok gurur verici. Madalyada hissettiklerimin daha fazlasını yaşıyorum” ifadelerini kullandı. Yurt dışında herkesin kendilerini asker selamı ile tanıdıklarını söyleyen Türksoy, “Biz şampiyon olmak için gittik. Hedefim orada 1’incilik kürsüsünde şampiyon olarak asker selamı vermekti. Yurt dışında bizi herkes asker selamımızla tanıyor. Ben kürsüye inip çıktıktan sonra otele ve hava alanına giderken asker selamıyla karşıladılar. Bu benim çok hoşuma gitti. Fransız rakiplerimizde bu şekilde selam verdiler. Bizi artık çok iyi tanıyorlar” diye konuştu.

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