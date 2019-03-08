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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Milli satranççı Emre Ev son yolculuğuna uğurlandı

Milli satranççı Emre Ev son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden görüntü

Başsağlığı Görme Engelli İnternet Sitesi Cenaze Namazı Başsağlığı Mesajı 

-Genel ve detay

- KONYA

- İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden görme engelli milli satranç sporcusu Emre Ev memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Konya Mevlana Engelliler Spor Kulübü sporcusu Emre Ev, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Sporcu Emre Ev’in cansız bedeni ailesi tarafından İstanbul’dan Konya’ya getirildi.
Sporcu için merkez Selçuklu ilçesi Süleyman Çelebi Camisinde Cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ardından Emre Ev, Yazır Mezarlığı'nda dualarla defnedildi. Cenazeye Emre Ev’in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu da resmi internet sitesinden Emre Ev için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, “Milli satranç sporcularımızdan ve Mevlana Engelliler Spor Kulübü sporcusu Emre Ev vefat etmiştir. Camiamızın başı sağ olsun. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.
Türkiye Satranç Federasyonu ise, “Görme Engelliler Milli Takımı sporcusu Emre Ev’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Boğaziçi Üniversitesinde okuyan, 1991 doğumlu sporcumuza Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz” açıklamasında bulundu.
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