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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Milli motosikletçiler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA İzle

Milli motosikletçiler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA İzle

Milli motosikletçiler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ANKARA - Milli motosikletçilerin fotoğraf oylamasından görüntüler - DetaylarAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü, oylamaya katıldıANKARA (AA) - Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Milli sporcular, AA foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendirerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde "Yılın Fotoğrafları" için seçim yaptı.Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" isimli fotoğraflarını tercih eden milli motosikletçiler, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata Sporu" adlı fotoğrafını seçti.

Muhabir Yurt Dışı İlham Motosikletçi Gori 

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