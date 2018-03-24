Milli maçın ardından - Teknik direktör O'Neil - ANTALYA Haberi
- İrlanda Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Martin O'Neill'in konuşmasıMilli maçın ardından - İrlanda Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü O'Neill:"Türkiye, güçlü bir futbol takımı olduğunu sahada bir kez daha gösterdi"ANTALYA (AA) - Hazırlık maçında Antalya 'da Türkiye'ye 1 - 0 yenilen İrlanda Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Martin O'Neill, "Türkiye, güçlü bir futbol takımı olduğunu sahada bir kez daha gösterdi." dedi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan O'Neill, kendileri için iyi bir müsabaka oynadıklarını belirterek, "Oyuncularımın performansını beğendim. İlk defa bir arada oynadıkları için bazı oyuncularımın bu maçta iyi performans gösterdiğini düşünüyorum. Türkiye'yi tebrik ediyorum." diye konuştu. İlk yarıda gol atmak için oyunun en iyi pozisyonuna sahip olduklarını ve o pozisyonda bir penaltı verilebileceğini savunan O'Neill, köşe vuruşundan gol yedikleri için üzgün olduğunu dile getirdi.O'Neill, "Türkiye, güçlü bir futbol takımı olduğunu sahada bir kez daha gösterdi." ifadesini kullandı. - "Türkiye'nin grubunu dördüncü bitirmesi şoke etti"Martin O'Neill, Türk futboluyla ilgili bir soru üzerine, son 20 - 30 yılda Türk futbolunun oldukça gelişim gösterdiğini vurguladı.O'Neill, futbolculuk döneminde Kuzey İrlanda Milli Takımı ile Türkiye'ye geldiğinde maçtan üç saat önce stadın dolu olduğunu hatırladığını belirtti. Türk taraftarların her zaman takımlarını desteklediklerinin altını çizen O'Neill, "Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye'nin grubunu dördüncü bitirmesi, hepimiz için şoke edici bir sonuçtu. Çünkü biz Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılabilecek kabiliyete ve yeteneğe sahip olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki turnuvalarda Türk Milli Takımı, Avrupa ve dünya futbolunda çok iyi yerlere gelebilecek kapasiteye sahip." ifadelerini kullandı.