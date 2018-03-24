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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Milli maçın ardından - Teknik direktör Lucescu - ANTALYA

Milli maçın ardından - Teknik direktör Lucescu - ANTALYA

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun konuşmasıMilli maçın ardından - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu:"Çok mutluyum. Böyle devam etmek istiyoruz"ANTALYA (AA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İrlanda Cumhuriyeti'ni 1 - 0 yendikleri hazırlık maçında takımının istediklerini sahaya yansıttığını söyledi.

Lucescu'nun, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından konuk takım teknik direktörü Martin O'Neill'in toplantısının uzun sürmesine tepki gösterdiği iddia edildi.Basın toplantısı düzenlemeyen Lucescu, karma alanda basın mensuplarına açıklamada bulundu.İyi bir maç çıkardıklarını belirten Lucescu, şunları kaydetti:"Ekip istediğimi yaptı. Oyunun tamamen hakimiydi. İlk yarı biraz daha iyiydi. Dokuz şut attık. Çok mutluyum. Böyle devam etmek istiyoruz. Bu akşamki oyunumuzu diğer maçta da sürdürmek istiyoruz."

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