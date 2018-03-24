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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Milli maçın ardından - Çalhanoğlu ve Söyüncü - ANTALYA İzle

Milli maçın ardından - Çalhanoğlu ve Söyüncü - ANTALYA İzle

- Futbolcuların çıkışı - Vatandaşlarla fotoğraf çekme - Hakan Çalhanoğlu'nun açıklaması - Çağlar Söyüncü'nün açıklaması - Futbolculardan görüntüMilli maçın ardından - Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu:"Bizim için önemli bir maçtı. 2018'e iyi başlamak istiyorduk. Yeni formalarımız uğur getirdi" - "Milan'daki performansımı milli takımda da göstermek istiyorum" - Çağlar Söyüncü:"İyi oynayarak Türk halkını sevindirdiysek ne mutlu bize"ANTALYA (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Hakan Çalhanoğlu, İrlanda Cumhuriyeti'ni 1 - 0 yendikleri hazırlık maçında galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Hakan Çalhanoğlu, Antalya Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bizim için çok önemli bir maçtı. 2018'e iyi başlamak istiyorduk. Hocamızla iyi çalışıyoruz. Yeni formalarımız uğur getirdi." diye konuştu.
Kadroda birçok genç oyuncunun bulunduğunu kaydeden Hakan Çalhanoğlu, "İlk yarı, iyi futbol oynadık ama gol atamadık. Rakibi rahat bırakmadık. Top hep bizde kaldı. Galibiyeti hak eden taraf bizdik. Galibiyet bizim için önemli. Milan'daki performansımı milli takımda da göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı. - Çağlar Söyüncü: "Hazırlık maçı da olsa galip gelmek iyidir"Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.
Çağlar Söyüncü, "İyi oynayarak Türk halkını sevindirdiysek ne mutlu bize. Hocamız, genç bir kadro oluşturmaya çalışıyor. Çalışmalara devam edeceğiz. Hazırlık maçı da olsa galip gelmek iyidir. Çok fazla sıkıntı çekmiyoruz. Hocamızın dediklerini yapmaya çalışıyoruz, iyi sonuçlar alıyoruz. Her şey güzel." değerlendirmesinde bulundu.Karşılaşmanın tek golünü atan Mehmet Topal ise basın mensuplarının ısrarlı sorularını, "Moralim bozuk, yanlış bir şey söylerim." diyerek geri çevirdi.

İrlanda Milli Takım Basın Mensupları Irak Hazırlık Maçı 

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