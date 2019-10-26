Milli kick boksçulardan Dünya Şampiyonası'nda 16 madalya - SARAYBOSNA
: - Dünya Kick Boks Şampiyonası - Müsabakalardan detaylarMilli kick boksçulardan Dünya Şampiyonası'nda 16 madalya - Bosna Hersek'te düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular, 2 altın, 4 gümüş ve 10 bronz madalya elde ettiANKARA (AA) - Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular, 2'si altın toplam 16 madalya kazandı.Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna 'da düzenlenen şampiyonada mücadele eden milli sporcular, 2 altın, 4 gümüş ve 10 bronz madalya aldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, milli sporcuları tebrik ederek, "Aldığımız madalyaları tüm şehit ve gazilerimiz ile Barış Pınarı Harekatı'nda kahramanca mücadele veren güvenlik güçlerimize armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.Şampiyonada madalya kazanan milli sporcular şöyle:Altın madalya:Çiğdem Kırvaç - Low kick 60 kiloGülüzar Kara - Low kick 70 kiloGümüş madalya:Dilara Keleş - Light contact 70 kiloMuhammed Sait Öncül - Low kick 57 kiloSoner Şen - K1 rules 60 kiloRecep Men - Light contact 74 kiloBronz madalya:Kübra Akbulut - Low kick 65 kiloMevlana Altuntaş - Low kick 71 kiloSavaş Yüksel - Low kick 60 kiloTurgut Dağdağan - Low kick 86 kiloBarış Güzel - K1 rules 71 kiloAli Koyuncu - K1 rules 54 kiloCemil Yıldırım - K1 rules 91 kiloGözde Nur Göktaş - K1 rules 65 kiloHasan Eripek - K1 rules +91 kiloMustafa Türk - Light contact 57 kilo
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