Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Milli judocunun hedefi olimpiyat madalyası - MANİSA Haberi

Milli judocunun hedefi olimpiyat madalyası - MANİSA Haberi

- Judo antrenman öncesi selamlama görüntüleri - Mert Şişmanlar'ın antrenman görüntüleri - Mert Şişmanlar'ın açıklamaları - Antrenör Fatih Akcan'ın açıklamalarıMilli judocunun hedefi olimpiyat madalyası - Manisa 'da ailesinin enerjisini atması için judoya yönlendirdiği Mert Şişmanlar, milli formayla mücadele ettiği uluslararası organizasyonlardan Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü gibi başarılarla döndü - Mert Şişmanlar:"Olimpiyatlarda altın madalya kazanmak, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"MANİSA (AA) - İBRAHİM KAHRIMAN - Manisa 'da ailesinin yönlendirmesiyle başladığı judoda dünya çapında başarılara imza atan 18 yaşındaki milli judocu Mert Şişmanlar, olimpiyatlarda altın madalya kazanmayı hedefliyor.Çok hareketli olması nedeniyle 9 yaşında ailesinin enerjisini atması için hobi olarak judoya yönlendirdiği Mert Şişmanlar, kısa sürede elde ettiği Türkiye şampiyonluklarıyla adından söz ettirdi.Milli formayla girdiği hemen her organizasyondan madalyayla dönmeyi başaran Mert, son 2 yılda, Litvanya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda birinci, Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda ikinci ve Bahamalar'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda ise üçüncü oldu.Uluslararası derecelerinin yanı sıra 5 kez de Türkiye şampiyonluğunu kazanan milli judocu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.Mert Şişmanlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yıllarda hobi olarak sürdürdüğü sporda kendisini keşfettiğini, zamanla sporu hayatının merkezine yerleştirdiğini ifade etti.
Sporla uluslararası alanda Türk bayrağını göndere çektirmenin inanılmaz bir duygu olduğunu, her Türk gencinin bu duyguyu yaşaması gerektiğine inandığını dile getiren Mert, "Her sporcu gibi benim de hayalim olimpiyatlara katılmak. Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." dedi.
"Türk gençlerinin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı olması lazım." diyen Mert, şöyle konuştu:"Genç kardeşlerime ne olursa olsun bir spora başlamalarını tavsiye ederim. Spor insanı kötü alışkanlıklardan, kötü bir çevreden kurtarıyor, kendi ayakları üzerinde durmasını sağlıyor ve disiplin sahibi yapıyor." - Antrenör Akcan: "Artık dünyanın sayılı sporculardan"Mert Şişmanlar'ın antrenörü Fatih Akcan ise sporcusu ile yaklaşık 10 yıl önce tanıştıklarını, henüz çocukken elde ettiği Türkiye şampiyonluğunun başarılı bir geleceğe ışık tuttuğunu söyledi.

Zamanla büyük mesafe kaydeden Mert'in örnek bir sporcu olduğunu ifade eden Akcan, şöyle konuştu:"Mert artık sadece Türkiye'de değil dünyada sayılı sporculardan biri. Birkaç yıl içerisinde büyükler kategorisinde de ses getireceğine inanıyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları için baraj müsabakalarına gidiyor. Başarılı olursa ilk olimpiyatı 2020 olacak. Ama yaşı henüz çok genç, 2020 olmazsa hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak."

Alışkanlık Altın Madalya Uluslararası Olimpiyat Uluslararası Organizasyonlar 

İlgili Foto Galeriler
Çin'de sporcular böyle yetiştiriliyorÇin'de sporcular böyle yetiştiriliyor
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı