-Recep Kara'nın açıklaması

-Enver Yılmaz'ın açıklaması

-Kayra Sait açıklaması

-İmza töreni



- ORDU



- Türkiye'yi kadınlar +78 kiloda temsil eden milli judocu Kayra Sayit, Ordu Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu. Aslen Fransız olan ve 2014 yılında Türk vatandaşlığına geçen, 2016 Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya alarak Türkiye’nin kürsüde yer almasını sağlayan Kayra Sayit, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Ordu Büyükşehir Belediyespor’a imza attı. İmza töreninde bir açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, milli judocu Kayra Sayit'i bünyelerine kattıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Bu transferle Ordu Büyükşehir Belediyespor'un çok büyük hamle yaptığını ifade eden Yılmaz, "Kayra kardeşimiz, olimpiyatlarda hem ülkemiz hem de ilimiz açısından gurur kaynağı oluşturabilecek sembol isimlerden bir tanesi. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyespor hem de diğer spor kulüplerinin peşinden koştuğu sporcuyu transfer ettik. Bundan da ayrıca mutluyuz" dedi.

Enver Yılmaz, transferin gerçekleşmesinde emeği olan Judo Federasyonu Bakanı Sezer Huysuz ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Recep Kara'ya teşekkür etti. Kayra’nın Ordu'da judo sporunu daha yukarılara taşıyacağını belirten Yılmaz, salon sporlarında Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün çok iddialı olduğunu söyledi.



Yılmaz, Avrupa, dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda derece almış önemli sporcuları kadrolarına katmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Yılmaz, Fransız asıllı Türk sporcunun bundan sonra Ordu Büyükşehir Belediyespor'u temsil edeceğini belirterek, "Ayrıca futbol haricinde diğer branşlara kurumsal anlamda en iyi desteği veren illerin arasındayız. Şu anda diğer salon sporlarında mücadele eden bir il durumundayız. Hem judo hem güreş hem de tekvando gibi branşlarda Ordu, gelecek yıllardan isminden çok bahsettirecek" diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Kara ise Ordu'da güzel bir altyapı oluşturduklarını ifade ederek, Kayra Sayit gibi önemli bir judocuyu transfer ettikleri için mutlu olduklarını vurguladı. Milli judocu Kayra Sayit de Ordu Büyükşehir Belediyespor sporcusu olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

