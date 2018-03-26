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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Milli judocu Kayra Ordu Büyükşehir Belediyespor'da

Milli judocu Kayra Ordu Büyükşehir Belediyespor'da

- İmza töreninden detaylar - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın konuşması - Milli judocu Kayra Sayit'in konuşması - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: - "Kayra kardeşimiz, olimpiyatlarda hem ülkemiz hem de ilimiz açısından gurur kaynağı oluşturabilecek sembol isimlerden bir tanesi"ORDU (AA) - Türkiye'yi kadınlar +78 kiloda temsil eden milli judocu Kayra Sayit, Ordu Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, milli judocu Kayra Sayit'i bünyelerine kattıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bu transferle Ordu Büyükşehir Belediyespor'un çok büyük hamle yaptığını ifade eden Yılmaz, "Kayra kardeşimiz, olimpiyatlarda hem ülkemiz hem de ilimiz açısından gurur kaynağı oluşturabilecek sembol isimlerden bir tanesi. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyespor hem de diğer spor kulüplerinin peşinden koştuğu sporcuyu transfer ettiğimiz için ayrıca mutluyuz." dedi.
Enver Yılmaz, transferin gerçekleşmesinde emeği olan Judo Federasyonu Bakanı Sezer Huysuz ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Recep Kara'ya teşekkür ederek, Kayra ile Ordu 'da judo sporunu daha yukarılara taşıyacaklarını belirtti.
Salon sporlarında Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübünün çok iddialı olduğuna işaret eden Yılmaz, bu mahiyette Avrupa, dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda derece almış önemli sporcuları kadrolarına katmayı sürdüreceklerini kaydetti.
Yılmaz, Fransız asıllı Türk sporcunun bundan sonra Ordu Büyükşehir Belediyespor'u temsil edeceğini belirterek, "Ayrıca futbol haricinde diğer branşlara kurumsal anlamda en iyi desteği veren illerin arasındayız. Şu anda diğer salon sporlarında mücadele eden bir il durumundayız. Hem judo hem güreş hem de tekvando gibi branşlarda Ordu , gelecek yıllardan isminden çok bahsettirecek." diye konuştu.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Kara ise Ordu 'da güzel bir altyapı oluşturduklarını ifade ederek, Kayra Sayit gibi önemli bir judocuyu transfer ettikleri için mutlu olduklarını vurguladı.Milli judocu Kayra Sayit de Ordu 'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.İmza törenine Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz ile antrenörler de katıldı.

İmza Töreni Toplantı Şampiyon Olimpiyat Tekvando 

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