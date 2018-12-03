Milli halterci Karakoç: “Tüm engelleri aşarak dünya şampiyonu oldum”

-Milli Halterci Üzeyir Karakoç'un konuşması

-Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in konuşması

-Engelli öğrencilerin halk oyunları gösterisi

-Engelli öğrenci şarkı söylerken

-El sanatları sergisi

-Detaylar



- - Kırıkkale’de engelliler doyasıya eğlendi KIRIKKALE



- Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Bedensel Engelliler Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Halterci Üzeyir Karakoç, “Tüm engelleri aşarak Dünya Halter Şampiyonu oldum" dedi.

Kırıkkale Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Konferans Salonunda engellilere yönelik düzenlenen programda başarı hikayesini anlatan milli halterci Üzeyir Erkoç, “2017 yılında Türkiye şampiyonasında birinci olarak Meksika ve Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazanarak orada da 3. oldum. 2018 yılında yine aynı şekilde Türkiye’de gerçekleştirilen şampiyonada birinci olarak Avrupa’ya gitmeye hak kazandım. Fransa’da düzenlenen yarışmada Avrupa şampiyonu oldum ve rekor kırdım. Ben en büyük engeli kendi içimizde engellenmek, hayallerimizi de düşüncelerimizi de engellemek olduğunu düşünüyorum. Ben tüm engelleri mi aştım ve şu an karşınızda dünya halter şampiyonu olarak duruyorum” şeklinde konuştu.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ise, “Son yıllarda sosyal devlet anlayışının gereği olarak da büyük ilerlemeler kat etmiş durumdayız. Hem kamu kurumlarımızda hem de anlayış olarak toplumda engelli vatandaşlarımıza layık olan hizmeti verme adına birçok proje hayata geçirildi. Birçok destek devam ediyor ve devam etmek zorunda. Aynı zamanda biz onlardan çok şey öğreniyoruz. Bütün engelli yakınlarımıza ve engelli ailelerimize bu çocuklarımıza, gençlerimize, engellilerimize sahip çıktıkları için devlet adına müteşekkir olduğumu belirtmek istiyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından engelli öğrenciler şiirler okudu, şarkılar söyledi.



Halk oyunları gösterileri ile devam eden programda mini konser verildi.

Daha sonra engelli öğrenciler tarafından el emeği, göz nurları ile hazırladıkları el işleri sergisinin açılışı yapıldı.

