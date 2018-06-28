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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Milli güreşçiler yurda madalyalarla döndü - İSTANBUL

Milli güreşçiler yurda madalyalarla döndü - İSTANBUL

- Genel detaylar - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın açıklamasıMilli güreşçiler yurda madalyalarla döndü - İspanya'da düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları'nda 14 sıkletin 13'ünde madalya kazanma başarısı gösteren A Milli Güreş Takımı, Atatürk Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: - "Bu başarımızı 80 milyon Türk milletine armağan ediyorum"İSTANBUL (AA) - İspanya'da düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları'nda 14 sıkletin 13'ünde madalya kazanma başarısı gösteren A Milli Güreş Takımı, yurda döndü.Tarragona kentindeki oyunları 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 13 madalyayla tamamlayan güreşçiler, tarifeli uçakla geldikleri Atatürk Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.Kafilede bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oyunlarda çok büyük başarı elde ettiklerini söyledi.

Sadece bir sporcunun dereceye giremeyerek, beşinci olduğunu kaydeden Aydın, bu başarıda emeği geçenleri tebrik etti.Aydın, bu başarıların sürmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bu başarımızı 80 milyon Türk milletine armağan ediyorum. Bize her zaman maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak Bey'e teşekkür ediyorum." diye konuştu.
En büyük hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğuna değinen Aydın, şunları kaydetti:"2016'da ülkemizin kazandığı 8 madalyanın beşini güreşte elde ettik. Şimdi hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları. Avrupa şampiyonaları, dünya şampiyonaları, Akdeniz Oyunları, bunlar hep olimpiyatlar için birer hazırlık maçları. Akdeniz Oyunları çok organizasyon. Avrupa ve dünya şampiyonaları da öyle ama tabii sporda en önemli hedef olimpiyatlar. Bizim de hedefimiz olimpiyatlar. Türk spor tarihine baktığımız vakit en çok altın madalya kazandığımız, en çok başarı elde ettiğimiz branş güreştir."2018 Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan milli güreşçiler şöyle sıralandı:GrekoromenAltın: Metehan Başar (87 kilo), Yunus Emre Başar (77 kilo)Gümüş: Elçin Ali (60 kilo)Bronz: Murat Fırat (67 kilo)Erkekler serbest stilAltın: Ahmet Bilici (86 kilo), Selahattin Kılıçsallayan (65 kilo)Bronz: Yunus Emre Dede (97 kilo), Muhammet Demir (74 kilo)KadınlarAltın: Evin Demirhan (50 kilo), Bediha Gün (57 kilo), Elif Jale Yeşilırmak (62 kilo), Buse Tosun (68 kilo)Gümüş: Aysun Erge (53 kilo)

Altın Madalya Milli Güreşçiler Milli Güreşçi Olimpiyat Basın Mensupları 

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