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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Milli futbolcu Söyüncü: ”Gaip gelmek güzel” İzle

Milli futbolcu Söyüncü: ”Gaip gelmek güzel” İzle

Çağlar Söyüncü açıklama

Televizyon Milli Futbolcu Toplantı Uluslararası Hazırlık Maçı 

-Mehmet Topal tepki

- - Milli futbolcu Çağlar Söyüncü:- “İyi oynayarak galip gedik. Taraftarımızı, ülkemizi sevindirebildiysek ne mutlu bize” ANTALYA

- Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, yeni bir takım olduklarını ve hazırlık maçı da olsa galip gelmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Karşılaşma sonrası karma alandan çıkan SC Feriburg’lu milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Türkiye’nin galibiyete ihtiyacı olduğunu belirterek, “İyi oynayarak galip gedik. Taraftarımızı, ülkemizi sevindirebildiysek ne mutlu bize. Ama çalışmaya devam. Yeni bir kadro kurmaya çalışıyor hocamız. Çok fazla tecrübemiz yok, hepimizi takımlarımızda oynuyoruz ama burası çok farklı bir yer uluslararası. Çalışmaya devam edeceğiz. Hazırlık maçı da olsa galip gelmek önemlidir. Uluslararası maçlarda galip gelmek önemli. Çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Karşılaşmalardan birkaç gün önce toplandıklarını ve hocanın kendilerini ile fazla konuşma şansı olmadığını dile getiren Söyüncü, “Daha fazla toplantılarla konuşuyoruz. Çoğunluğumuz birbirimizi tanıyoruz zaten. Çok fazla sıkıntı çekmiyoruz, hocamızın söylediklerini yapmaya çalışıyoruz. İyi bir birliktelik ortaya çıkıyor, buda sahaya yansıyor. İyi sonuç alıyoruz. Şuan her şey çok güzel” ifadelerine yer verdi. Topal’dan tepki Karşılaşma esnasında özel bir televizyon kanalında Mircea Lucescu’nun Mehmet Topal’ı oynatmasını eleştirdiği iddia edilen eski milli futbolcu Nihat Kahveci ile ilgili sorulan soru üzerine Topal, "Hiç gelmeyeyim yanlış bir şey söylerim. Moralim bozuldu. Yanlış bir şey söylerim” dedi.

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