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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Milli futbolcu Ozan Kabak'tan 'evde kal' çağrısı - İSTANBUL

Milli futbolcu Ozan Kabak'tan 'evde kal' çağrısı - İSTANBUL

Milli futbolcu Ozan Kabak'tan "evde kal" çağrısı - İSTANBUL - Milli futbolcu Ozan Kabak'ın çağrısıİSTANBUL (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.Ozan Kabak, Anadolu Ajansı aracılığıyla paylaştığı videoda, "Dünyamız zor günlerden geçiyor. Lütfen alınan tedbirlere uyalım. 'Bana bir şey olmaz' demeyelim ve evde kalalım." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Milli Futbolcu Forma 

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