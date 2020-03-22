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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Milli futbolcu Kenan Karaman'dan 'evde kal' çağrısı - İSTANBUL

Milli futbolcu Kenan Karaman'dan 'evde kal' çağrısı - İSTANBUL

Milli futbolcu Kenan Karaman'dan "evde kal" çağrısı - İSTANBUL - Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Karaman'ın "evde kal" çağrısıİSTANBUL (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Karaman, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.Anadolu Ajansı aracılığıyla video paylaşan 26 yaşındaki futbolcu, "Ülkemiz birçok zorlu dönemlerden geçmiştir. En zor zamanlarda birlik ve beraberliğin ne anlama geldiğini bütün dünyaya göstermişizdir. Şimdi de hep birlikte mümkün olduğunca evimizden çıkmamaya özen gösterelim. Evde kalın, sağlıkla kalın." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Forma 

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