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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu: 'İsveç maçında varımızı yoğumuzu ortaya koymalıyız'' - TRABZON İzle

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu: 'İsveç maçında varımızı yoğumuzu ortaya koymalıyız'' - TRABZON İzle

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu: "İsveç maçında varımızı yoğumuzu ortaya koymalıyız'' - TRABZON - Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamalarıMaçın ardından - Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu: "İsveç maçında varımızı yoğumuzu ortaya koymalıyız. İnşallah ikinci maçta daha iyi performans gösteririz."TRABZON (AA) - UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında Rusya'ya 2 - 1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, "İsveç maçında varımızı yoğumuzu ortaya koymalıyız. İnşallah ikinci maçta daha iyi performans gösteririz." dedi.
Hakan Çalhanoğlu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın çok güçlü ve fiziği iyi olan bir takım olduğunu, çok iyi bir Dünya kupasını geçirdiğini belirtti.
Rakipleri karşısında oyuna iyi başlayamadıklarını ve kötü goller yediklerini ifade eden Hakan Çalhanoğlu, "İkinci yarıya iyi başlamak istedik ve üç dakika sonra çok kötü bir gol yedik. Benim üç tane yüzde yüz gol şansım vardı. Onları atmam lazımdı bunu tartışmaya hiç gerek yok. Bu seviyede bunları atmam lazım. Bu maçı çabuk unutarak önümüzdeki maça bakacağız. İsveç maçında varımızı yoğumuzu ortaya koymalıyız. İnşallah ikinci maçta daha iyi performans gösteririz." şeklinde konuştu.
Milli futbolcu, takımda uyum sorunu olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine, "Birbirimizi tanıyoruz ama beraber oynamıyoruz hiç. Milli takım kampına geldiğimizde zamanımız çok kısıtlı. Yine de zor kolay değil. Bir süre beraber oynayıp da ligdeki gibi olmuyor. Kısa zamanda iyi performans göstermeliyiz. Bugün açık konuşmalıyız istediğimiz gibi oynamadık. Kötü de değildik ikinci yarı şanslarımız vardı ama atamadık." ifadesini kullandı.Grupta ikinci olarak karşılaşacakları İsveç'in güçlü bir takım olduğunu kaydeden Hakan Çalhanoğlu, "İsveç'in güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Zor bir maç olacak ama onları da zorlamalıyız. Bu maçı çabuk unutarak hatalarımızı analiz etmeliyiz. İnşallah oradan 3 puanla geri döneriz." dedi.

Takım Kampı İsveç Allah Forma 

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