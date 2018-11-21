Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Okullarımızda sporun büyük bir ivmeyle geliştirilmesi gerekiyor' - ANKARA İzle
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Okullarımızda sporun büyük bir ivmeyle geliştirilmesi gerekiyor" - ANKARA - TVF Başkent Voleybol Salonu - ''Voleybol Her Yerde" projesinin tanıtımı - Salondaki öğrencilerden detay - Bakanların salona girmesi - Bakanların protokole oturması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasıANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın katılımıyla, her iki bakanlık ve federasyon arasında, Türk voleybolunun geliştirilmesine yönelik projelerin oluşturulmasını, voleybol sporunun gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlayan "Voleybol Her Yerde" projesinin tanıtımı, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yapıldı.