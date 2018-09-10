Milli boksörlerin Kastamonu kampı sona erdi

- Kadın Milli Boks Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme'nin konuşması - Kadın Milli Boks Takımı Kaptanı Şennur Demir'in konuşması - Milli boksör Birol Aygün'ün konuşması - Detaylar - Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'na katılacak kadın ve erkek milli boks takımları, Kastamonu 'daki çalışmalarını tamamladı - Kadın Milli Boks Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme: - "Takım halinde biz her zaman şampiyonluğu hedefliyoruz. Bunu başarabilecek güç ve yetenekte sporcularımız var"KASTAMONU (AA) - İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'na katılacak kadın ve erkek milli boks takımlarının Kastamonu kampı sona erdi.Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan 18 kadın ve 22 erkek sporcu, yarın başlayacak uluslararası turnuvada ter dökecek.Kadın Milli Boks Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaları tamamladıklarını belirtti. Kasım ayında Hindistan'da yapılacak Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın kendileri için önemli olduğuna işaret eden Süme, "Tüm çalışmalarımızı oraya yönelik yapıyoruz. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası da Dünya Şampiyonası için önemli bir hazırlık turnuvası. Bu turnuvaya çok güçlü ülkeler katılıyor. Bu turnuvada sporcularımızın eksiklerini görüp iyi bir hazırlık turnuvası geçirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bizim için yararlı bir turnuva olacak." dedi. Şampiyonaya kamp merkezinden 18 kadın ve 22 erkek sporcuyla birlikte gittiklerini ifade eden Süme, "Milli takıma sporcu gönderecek kulüpler var. Türk Milli Takımı'nda bay ve bayan toplamda 80'e yakın sporcunun mücadele edeceğini düşünüyorum. Takım halinde her zaman şampiyonluğu hedefliyoruz. Bunu başarabilecek güç ve yetenekte sporcularımız var." değerlendirmesinde bulundu.Kadın Milli Boks Takımı Kaptanı Şennur Demir de maçlara çok iyi hazırlandıklarını aktardı.Turnuvanın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Demir, şunları dile getirdi:"Farklı ülkelerden gelecek sporcuları görme şansımız olacak. Buna göre hazırlandık. Burada şampiyon olup Dünya Şampiyonası'na gidip derece almak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Ülkemizdeki bur organizasyonda şampiyon olmak istiyoruz. Seyirci desteğini arkamıza almak istiyoruz."Milli boksör Birol Aygün de kampta dayanıklılık, çabukluk ve güç idmanları yaptıklarını anlattı.Aygün, "Yarın sabah maçlar başlıyor. Ev sahibi olarak şampiyonluk hedefliyoruz." diye konuştu.