Milli boksörler Akdeniz Oyunları'na hazır - ORDU Haberi
- Milli takımın antrenmanından detaylar - Antrenör Mustafa Kalkan ile röportaj - Milli boksör Onur Şipal ile röportajMilli boksörler Akdeniz Oyunları'na hazır - 2018 Akdeniz Oyunları'na katılacak Erkek Milli Boks Takımı hazırlıklarını tamamlandı - Antrenör Mustafa Kalkan:"Bütün sporcularımız altın madalya alacaklarına inanıyor. Biz de çocuklarımıza inanıyor ve güveniyoruz" - Milli boksör Onur Şipal:"Bütün takım forma girmiş durumda. Ben de kendimi aşırı zinde ve iyi hissediyorum. İnşallah altın madalyayı alıp ülkeme döneceğim"ORDU (AA) - İspanya'nın Tarragona kentinde 22 Haziran - 1 Temmuz'da yapılacak 2018 Akdeniz Oyunları'na katılacak Erkek Milli Boks Takımı'nın Ordu kampı tamamlandı.Durugöl Mahallesi'ndeki Güreş Eğitim Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını tamamlayan milliler yarın İspanya'ya hareket edecek.Antrenör Mustafa Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Haziran'dan bu yana Ordu 'da kamp yaptıklarını söyledi.
Ordu kampının çok olumlu geçtiğini belirten Kalkan, özellikle çalışma ortamının çok güzel olduğunu, kentte bütün sporcuların moral bulduğunu ve performanslarını yükselttiğini ifade etti. Kalkan, Akdeniz Oyunları'ndan madalyalarla dönmek istediklerini vurgulayarak, "Bayrağımızı dalgalandırmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah Allah bizi utandırmayacak." dedi. 2018 Akdeniz Oyunları'na 9 sporcuyla gideceklerini kaydeden Kalkan, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 ve +91 kilolarda Türkiye'yi temsil edeceklerini bildirdi.Tüm sporcuların hedefinin altın madalya olduğuna işaret eden Kalkan, "Bütün sporcularımız altın madalya alacaklarına inanıyor. Biz de çocuklarımıza inanıyor ve güveniyoruz." diye konuştu. - "Kendimi aşırı zinde ve iyi hissediyorum"2008 Pekin ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli boksör Onur Şipal ise 20 günü aşkın Ordu 'da kamp yaptıklarını söyledi.
Onur Şipal, şunları kaydetti:"Nasip olursa yarın İspanya'ya gideceğiz. Akdeniz Oyunları'na üç aylık periyot süresinde hazırlandık. Son kampı Ordu 'da yaptık. Burada her şey çok güzel geçti. İspanya'nın iklimine yakın bir havada çalışmalarımızı yaptık."Milli boksör, Türkiye'ye madalyalarla dönmek istediklerini vurgulayarak, "Bütün takım forma girmiş durumda. Ben de kendimi aşırı zinde ve iyi hissediyorum. İnşallah altın madalyayı alıp ülkeme döneceğim." ifadelerini kullandı.Onur Şipal, asıl hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu, bunun için de daha çok çalışacağını sözlerine ekledi.