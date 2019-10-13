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13 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Milli boksçular, Rusya'da 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı

Milli boksçular, Rusya'da 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı

Busenaz Sürmeneli'nin maçtan görüntüleri

- - Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu- Buse Naz Çakıroğlu ile Elif Güneri gümüş madalya kazandı İSTANBUL

Altın Madalya Gümüş Madalya Şampiyon Milli Sporcu Dünya Şampiyonu 


- Rusya'da düzenlenen Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda Busenaz Sürmeneli altın, 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ile 81 kiloda da Elif Güneri gümüş madalya kazandı. Rusya'nın Ulan Ude kentinde 3-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası, oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Final müsabakalarında 3 milli sporcu ringe çıktı. Milliler, şampiyonayı 1 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplamda 3 madalya ile tamamladı. 69 kilo final müsabakasında Busenaz Sürmeneli, Çinli rakibi Liu Yang'ı mağlup ederek altın madalya kazandı ve Dünya Şampiyonu oldu. 51 kilo finalinde Buse Naz Çakıroğlu, Rus rakibi Liliya Aetbaeva'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı 81 kilo final maçında ise Elif Güneri, Rus Zenfira Magomedalieva'ya yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.
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