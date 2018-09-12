Milli biatloncuların hedefi madalya - ERZURUM İzle
- Aşkale'deki Kandilli Kayak Merkezi'nde Biatlon Milli Takımının antrenmanı - Biatlon Milli Takımı Antrenörü Kenan Ören'in konuşması - Milli biatloncu Gülşah Ağa'nın antrenmanı - Milli biatloncu Gülşah Ağa'nın konuşmasıMilli biatloncuların hedefi madalya - Uluslararası Biatlon Birliği Kupası (IBU), Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılacak Biatlon Milli Takımı'nda hedef, bu organizasyonlarda madalyalar kazanmak - Biatlon Milli Takımı Antrenörü Kenan Ören: - "Bizler, yıllardır bu sporla uğraşan birçok ülkenin çok çok üstündeyiz. Gün geçtikçe daha da büyüyoruz ve mesafe katederek güzel seviyeye çıkıyoruz" - "Yaklaşık 30 yıldır bu sporu yapan ülkeler bizden gerideler. Biz 12 yıldır bu sporu yapmaktayız"ERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK - Biatlon Milli Takımı Antrenörü Kenan Ören, "Bizler, yıllardır bu sporla uğraşan birçok ülkenin çok çok üstündeyiz. Gün geçtikçe daha da büyüyoruz ve mesafe katederek güzel seviyeye çıkıyoruz." dedi. Milli takım sporcuları, geçen yıl Rusya'da yapılan Yaz Biatlon Dünya Şampiyonası'nda takım olarak 4. bireyselde de 8. sırayı alarak önemli bir başarıya ulaştı.Bu yıl kasım ayı ile önümüzdeki yıl mart ayları arasında yapılacak Uluslararası Biatlon Birliği Kupası (IBU CUP), Avrupa ve dünya şampiyonalarına da katılacak milli biatloncular, geçen yıl elde edilen başarı çıtasını daha da yukarı taşımak için piste çıkacak. Erzurum 'un Aşkale ilçesindeki Kandilli Kayak Merkezi'nde antrenörler Kenan Ören ve Samet Oğlağa gözetiminde 10 günlük yoğun kamp dönemi geçiren milli biatloncular, antrenmanlarda kondisyon açısından hazır duruma gelmeye çalıştı.Milli biatloncular, birkaç gün sonra gidecekleri Avusturya'da yapacakları kampın ardından katılacakları organizasyonlardan başarılı sonuçlar alarak ülkeye madalya ile dönmeyi amaçlıyor.Antrenör Kenan Ören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2007 yılından itibaren yapılmaya başlanan biatlonun çiçeği burnunda bir spor branşı olduğunu belirtti. Yeni olmasına rağmen çok güzel aşamalar katettiklerini anlatan Ören, "Takım olarak geçen yıl Rusya’da dünya 4'üncüsü olduk. Bireyselde ise 8. ve 16'ncı sıraları aldık. Geçen yılki organizasyonlardaki başarılı sonuçlarla dünya kupasına da kota aldık." diye konuştu. - "Gün geçtikçe daha da büyüyoruz"Ören, Türkiye bu branşta yeni olmasına karşılık adından söz ettirmeye başladığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:"Yaklaşık 30 yıldır bu sporu yapan ülkeler bizden gerideler. Biz 12 yıldır bu sporu yapmaktayız ve ilk 16'da sporcularımız yer alıyor. Rusya'daki yarışların bireysel kategorisinde ilk 8'e sporcu yerleştirdik. Takım olarak da dördüncülük aldık. Bizler, yıllardır bu sporla uğraşan birçok ülkenin çok çok üstündeyiz. Gün geçtikçe daha da büyüyoruz ve mesafe katederek güzel seviyeye çıkıyoruz."Biotlon milli takımında "A ve genç" takım olmak üzere toplamda 35 sporcunun bulunduğunu aktaran Ören, alt yaş kategorilerindeki milli takımların da farklı organizasyonlarda yer aldıklarını söyledi.
Ören, şu anda sadece Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) ve milli takım bünyesinde yapılan bu spor branşının yaygınlaştırılabilmesi ve mevcut genç potansiyelin değerlendirilebilmesi için altyapı çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi. - Gülşah Ağa: "Çok iyi bir takımımız var"Milli biatloncu Gülşah Ağa da, bu spora başlamadan önce Ankara'da kayaklı koşu branşında mücadele ettiğini belirtti. Bu branşta 4 yıldır milli takım formasını terlettiğini belirten Ağa, "Hedefim dünya ve Avrupa şampiyonalarında en iyi dereceleri elde etmek. Çok iyi bir takımımız var ve ben de bunun için elimden geleni yapacağım." yorumunu yaptı.