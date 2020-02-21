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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Milli Basketbolcu Birsen: 'En iyi şekilde konsantre olup önümüzdeki maçlara odaklanacağız'

Milli Basketbolcu Birsen: 'En iyi şekilde konsantre olup önümüzdeki maçlara odaklanacağız'

Metecan Birsen'in açıklamaları

- Milli Basketbolcu Birsen: "En iyi şekilde konsantre olup önümüzdeki maçlara odaklanacağız" ANKARA

İsveç Basın Toplantısı Toplantı 


- Milli Basketbolcu Metecan Birsen, "En iyi şekilde konsantre olup önümüzdeki maçlara odaklanacağız" dedi.
2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemelerinde Türkiye A Milli Erkek Basketbol takımı D grubundaki ilk maçında Hollanda Milli Takımı'na 65-72 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Milli Basketbolcu Metecan Birsen, "Maalesef üzücü bir mağlubiyet aldık. Üzgünüz fakat önümüzdeki 5 maç daha var. En iyi şekilde konsantre olup önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Pazartesi günü İsveç ile oynayacağımız maça en iyi şekilde hazırlanıp kazanmak istiyoruz o maçı" ifadelerini kullandı.
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