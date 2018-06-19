MHP'den Ankaragücü'ne ziyaret - ANKARA

- MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım başkanlığındaki heyetin Ankara gücü'nü ziyareti - MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın konuşması - Ankara gücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'in konuşmasıMHP'den Ankara gücü'ne ziyaret - MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım:"Önemli olan Cumhur İttifakı'nı, Cumhur İktidarı haline getirmek" - Ankara gücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner:"Biz sizlerle 20 yıldır beraberiz. Bu süreçte desteklerinizi hep hissettik"ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, yaklaşan seçimlerle ilgili "Önemli olan Cumhur İttifakı'nı, Cumhur İktidarı haline getirmek." dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve Ankara Milletvekili adayı Erkan Haberal ile Ankara gücü Kulübü'nü ziyaret etti.Kabulde konuşan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için çalıştıklarını belirterek, 23 Haziran Cumartesi günü Tandoğan'da yapacakları mitinge Ankara gücü camiasını davet etti.Kupayla Ankara gücü camiasını mitinge beklediklerini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:"Temennimiz öncelikle lig, sonrasında Avrupa şampiyonluğu. Ankara 'nın ismi de Avrupa'ya yayılsın. Biz sizden de destek isteyeceğiz. 23 Haziran Cumartesi günü Tandoğan'da mitingimiz var. Ankara gücü camiasını kupayla davet ediyoruz. Taraftarı ve sizi de bekliyoruz. Birinci turda Cumhurbaşkanımız inşallah seçilir. TBMM'de de Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlayacak. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Oran ne olur? 50,01 olsun yeter. Önemli olan Cumhur İttifakı'nı, Cumhur İktidarı haline getirmek."Cumhur İttifakı'nın 2023, 2053 ve 2071 yıllarını işaret ettiğini anlatan Yaşar Yıldırım, "Cumhur İttifakı'nın protokolü var. Kamuoyunun bu konuda bilgisi yok. Protokolün 4. maddesi var. Cumhur İttifakı bize göre önemli bir ittifak. Cumhur İttifakı Türkiye'yi hedef alan saldırılar karşısında parti çıkarları ve günlük siyaset hesapları yapmaksızın ortak bir duruş ortaya koymaya ve Türkiye'yi zayıflatarak uluslararası operasyonlara açık hale getirmeye yönelik her türlü faaliyet karşısında yer almaya kararlıdır. Kararlı iş birliğiyle ittifakımız Türkiye'yi bölgesel güç ve lider ülke yapacak. 2023 hedeflerinin yanı sıra Türkiye'yi küresel bir güç haline getirecek. 2053 ve 2071 vizyonunun altyapısını adım adım inşa edecektir. Cumhur İttifakı'nın yolu açık, Türkiye'nin yolu aydınlıktır." diye konuştu. - Yiğiner: "Takımımızı hak ettiği yere getirdik" Ankara gücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner de ziyaretten mutluluk duyduklarını belirterek, "Biz sizlerle 20 yıldır beraberiz. Bu süreçte desteklerinizi hep hissettik." dedi. "Hakkımızda hayırlısı neyse o olur" diyen başkan Yiğiner, sözlerini şöyle sürdürdü:"Vekilimiz, il başkanımız ve diğer arkadaşlarımız hep bizimle beraberdi. Bizim pazarlığımız olmaz, bize yakışmaz. Bizim için öncelik vatandır. Ayağınıza sağlık. MHP'den Ankara Milletvekili adayısınız. İnşallah seçilirsiniz. Seçilince de ziyaret edersiniz, o zaman da değerlendirme yaparız. Sahada karşılığınız var."Başkan Yiğiner, takımı Süper Lig'e çıkardıkları için mutlu olduklarını aktararak, "Takımımızı hak ettiği yere getirdik." değerlendirmesini yaptı.Süper Lig'de Ankara 'da sadece Ankara gücü'nün kaldığını hatırlatan Yiğiner, şöyle devam etti:"Başkenti temsil edecek bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Borçlarımız ve hacizler var. Eski yöneticilerin ve belediye müteahhitlerinin borçlarını ödüyoruz. Yarışmacı ve yine iddialı olmamız lazım. İmkanları zorluyoruz. Burada en büyük desteği Cumhurbaşkanımızdan gördük, görüyoruz da. Allah razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Sadece ekonomik problemlerle uğraşmadık. Ankara 'da belli bir irade bizi zorladı. Şükürler olsun düze çıktık." Ankara gücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, şampiyonluk hedefinin şu an için zor olduğuna işaret ederek, "Çıktık şampiyon olduk. Vatandaşın biri 21 milyon liralık bir haciz gönderdi. Bu vatandaşın ticari hacmi sıfır. Bu paranın bunda olma şansı hiç yok. Birileri buna parayı verdi. Bizim bu şartlarda şampiyonluğa oynama şansımız yok." ifadelerini kullandı.Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kendilerine önden 8 milyon lira para vereceğini açıklayan Yiğiner, sözlerini şöyle tamamladı:"Bu insanların hak etmediği şekilde parayı istemeleri hiç uygun değil. Başkente, Ankara 'ya yakışır ve izleyenlere heyecan verecek bir takım kuracağız. Bu takımı kimlerin bu hale getirdiğini herkes biliyor. Başkentten şampiyon çıkaralım. Kıt imkanlara buralara gelinmişse, bundan sonrası daha kolay."