Metin Diyadin: “Olmayan bir penaltıyla skor eşitlendi”



- Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında MKE Ankaragücü, Akın Çorap Giresunspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadelen 3-2 galip ayrıldı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, olmayan bir penaltı ile skorun eşitlendiğini savundu. Diyadin, “1-0 geride başlamamıza rağmen 2-1 öne geçtik. Ankaragücü’nün sezon başından beri kazandığı gollerin yüzde 80’i duran toplardan. Buna çalışmamıza, bilmemize rağmen maalesef duran toplardan golleri yedik. Olmayan bir penaltı ya da o tip pozisyonlar bizim de var. Yanlış anlaşılmasın kimsenin galibiyetine gölge düşürmek gibi düşüncem asla olamaz. Aynı acıyı zaman zaman Ankaragücü de yaşadı” dedi.

Hakem kararlarının ligin sıralamasını etkilediğini ifade eden Diyadin, şunları kaydetti: “Bunların masumane bir şekilde cevapla geçiştirilemeyeceğini bu ligde bilirim. Yıllarca bu işin içerisindeyim ve eski bir hakem oğlu olarak da en güzel cevap en temiz cevaptır, bir hakem için. Olmayan bir penaltıyla beraber skor eşitlendi. Maalesef biz bu sene çok dile getirmemize rağmen bizim gollerimiz de iptal ediliyor. Ankaragücü’ne şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Genel anlamda hakemlerden yana konuşmak istemiyorum çünkü ceza almak istemiyorum. Bu ligin ister şampiyon olsun ister play-off olsun ister aşağıda olsun emin olun bu kararlar bu sıralamayı belirleyecektir. Biz zaten yokuz bu yarışın içerisinde. Maalesef böyle bir gerçek de var.”

