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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Metin Diyadin: “İlk yarı skor üretmemiz lazımdı”

Metin Diyadin: “İlk yarı skor üretmemiz lazımdı”

Metin Diyadin'in açıklamaları

- İSTANBUL

Süper Lig Basın Toplantısı Toplantı Düşünür Rektör 


- MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, “İlk yarı skor üretmemiz lazımdı. İkinci yarıda oyun ortada giderken kontra ataktan gol yedik ama tekrar golü bulduk. Son bölümde yüklenmemize rağmen golü bulamayınca mağlup ayrıldık” diye konuştu.
Süper Lig’in 11. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, maçtan önce kendileri için zor bir deplasman olacağını düşünerek, “Başakşehir bana göre bu ligin en organize oynayan, oyun formatı oturmuş bir takım. Yetenekli oyuncuların dışında sahada birçok değişkeni oynayabiliyor. Sahada doğru durmamız gerektiğini düşünerek oynadık. Başakşehir’e karşıda ancak deplasmanda bu kadar gol pozisyonuna girilebilir, şut atılabilir. İlk yarı kaçırdığımız goller var. Aynı pozisyonu Başakşehir değerlendirdi, biz değerlendiremedik. İlk yarı skor üretmemiz lazımdı. İkinci yarıda oyun ortada giderken kontra ataktan gol yedik ama tekrar golü bulduk. Son bölümde yüklenmemize rağmen golü bulamayınca mağlup ayrıldık. Ankaragücü’nün bu zorlu süreçte transfer yasağıyla süper ligde oynamış oyuncu sayısı 12-13. Aynı oyunculara yük biniyor ve bu zorlu bir süreç. 2-3 haftadır da mücadelemiz var ve yakaladığımız net pozisyonları değerlendiremeyince de çocuklar sezon başından beri özveriyle her şeyini ortaya koyduğu gerçeğini düşünürsek emin olun onlar adına yazık oluyor. Rakiplere üstünlük sağladığımız anlar oluyor ama skor üretemeyince mağlup oluyoruz. Oyuncular takımlarını sahipleniyorlar ve bunlardan memnunum. Başakşehir gibi bir takıma karşı istatistiklerde ortak olduk. Üzüntülüyüz, bazen de maç şansı arıyorsunuz. Devre arası için yeni gelen yönetimimiz transfer yasağını açıp Ankaragücü taraftarıyla beraber ligde kalması gerekiyor. Biz de bu doğrultuda bozmadan istek ve arzuyu devam ettireceğiz” dedi.

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