Metin Albayrak: 'Milli takım dönüşlerinde böyle oluyor'



- Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak, Alanyaspor maçının ardından konuştu.

Stresi yüksek bir maça çıktıklarını söyleyen Albayrak, temponun düşük olmasıyla ilgili olarak da, "Bu temponun lig sonunun gelmesiyle ilgisi yok, milli takım dönüşü olduğu için böyle oldu" ifadelerini kullandı. 3 puan aldıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Metin Albayrak, "Şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan. Stresi yüksek maçlara alışığız. Zaman zaman hata yaptığımız pozisyonlar oldu, net pozisyonlarımız da vardı. Daha farklı olabilirdi ama 1-0'lık sonuçla üç puanı alarak inşallah Göztepe maçına avantajlı çıkacağımızı düşünüyorum. Talisca ikinci yarıdan beri üstüne ekleyerek gidiyor. Onun iyi oluşu bize de katkı sağlıyor, takıma da katkı sağlıyor. İnşallah daha iyi olacak. Önemli olan tek bir oyuncu değil, bu oyun performansını genele yaymamız lazım. Tabii Talisca'nın pozitif olması bize katkı sağlıyor. Sakatlık durumuyla ilgili henüz gelen bir şey yok. Ben şimdi bakacağım. İnşallah önemli bir şeyi yoktur" dedi.

Takımın lig sonuna doğru temposunun düşmesiyle ilgili konuşan Albayrak, "Ligin sonuna doğru değil de milli takım dönüşleri böyle oluyor. Çünkü hemen hemen takımın büyük bir bölümü çok uzun yol yaptı. Talisca, Babel, Quaresma milli takım oyuncuları. Dönüşte öyle bir şey oldu ama geçen seneyle bu sene arasında biraz fark var. Galip gelmek önemli çünkü Alanya da puan peşinde. Bizim de şampiyonluk hedefimiz var" diye konuştu.

"Geniş ve derin bir kadromuz var" Üst üste 3. şampiyonluk için çabaladıklarını söyleyen Metin Albayrak, "En büyük hedefimiz bu. Oyuncular da, hoca da çok iyi biliyor. Bu çerçevede baskı oluşmuş olabilir ama bunun altından kalkabilecek tecrübeye sahip olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden çok büyük baskı olacağını düşünmüyorum. Bu maçtaki 3 puan çok önemliydi. Bugün Adriano da Medel de yoktu. Biz geniş ve derin bir kadroya sahibiz. O yüzden takım oyunu oynayan bir takımız. Pepe de sakattı, Quaresma 5 haftadır yok. Biz buna alışığız ve bunu yürütebilecek bir takımız o yüzden tabii ki eksiklerimiz olmaması iyiydi ama dünyanın da sonu değil. Onun da üstesinden gelecek bir takımız" açıklamasını yaptı.

