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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Mete Gazoz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - İSTANBUL

Mete Gazoz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - İSTANBUL

Mete Gazoz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - İSTANBUL - Dünya ve Avrupa rekortmeni milli okçu Mete Gazoz'un oy kullanmasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Dünya ve Avrupa rekortmeni milli okçu Mete Gazoz, oylamaya katıldıİSTANBUL (AA) - Dünya ve Avrupa rekortmeni milli okçu Mete Gazoz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Mete, haber, yaşam ve spor kategorisinde birer fotoğrafa oy kullandı.Genç okçu, haber kategorisinde Ali Atmaca'nın Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Türk bayrağı eşliğinde yemin etmesini gösteren "Yemin" fotoğrafını seçti.Yaşam kategorisinde seçimini İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" adlı fotoğrafından yana kullanan Mete Gazoz, spor kategorisinde ise Abdülhamid Hoşbaş'ın mili atlet Ramil Guliyev'in Avrupa şampiyonluğunu kazandığı anı gösteren "Ramil altına koştu" adlı fotoğrafa oy verdi.

Muhabir Yurt Dışı İlham Şampiyon Öğrenciler 

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